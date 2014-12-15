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Пепе: "Клубный ЧМ так же важен, как и Лига чемпионов"

15 декабря 2014, 22:45

Защитник "Реала" Пепе считает, что победа в клубном чемпионате мира очень важна для команды. По его словам, для многих игроков это первый подобный турнир. В полуфинале клубного чемпионата мира, который состоится 16 декабря, "Реал" сыграет с "Крус Асуль".

– Для многих игроков "Реала" это первый клубный чемпионат мира. Это очень важный турнир, – цитирует Пепе AS. – Мы с уважением относимся к соперникам и постараемся показать свой футбол. Этот турнир так же важен, как и Лига чемпионов. Победитель получит звание лучшего клуба мира.

 

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