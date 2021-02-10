Спойлер: сами виноваты.

А давайте просто поставим себя на место УЕФА. Какого черта ему в Лиге чемпионов больше одного клуба от России на групповой стадии? Мы давно уже в ней левые пассажиры.

Последний выход российской команды в плей-офф ЛЧ был в 2015 году. Пять с половиной лет назад! Тогда «Зенит» с Андре Виллаш-Боашем выиграл пять матчей из шести на групповой стадии, феерили Халк с Дзюбой, но в 1/8 финала питерцы дважды проиграли «Бенфике» и больше в кубковой стадии не появлялись. Более того, после трех лет отсутствия в турнире они дважды как чемпионы России сеялись из первой корзины и оба раза заняли четвертое место.

За последние пять сезонов российские клубы четыре раза занимали 3-е («Ростов» — 2016-й, ЦСКА — 2017-й, «Спартак» — 2017-й, «Краснодар» — 2020-й) и семь раз — 4-е места в группе (ЦСКА — 2016-й и 2018-й, «Локомотив» — 2018-й, 2019-й и 2020-й, «Зенит» — 2019-й и 2020-й), в общей сложности выиграв 11 матчей из 66 (пять — ЦСКА, по два — «Локомотив» и «Зенит», по одному — «Ростов» и «Спартак»). То есть в среднем ОДИН матч за групповой турнир! Это позорная статистика.

За эти же пять лет в плей-офф ЛЧ, помимо представителей топ-5 европейских чемпионатов, выходили команды из Португалии (три), Украины, Турции, Швейцарии, Нидерландов. Но не из России.

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В четвертьфинале представитель России последний раз появлялся аж в сезоне-2009/10 — это был ЦСКА. За последующие 11 лет, включая полное десятилетие 2010-х, там были Португалия (аж четыре раза), Украина, Турция, Нидерланды и даже Кипр. Но не Россия.

В полуфинале ЛЧ мы не были вообще никогда.

Ну и зачем УЕФА в Лиге чемпионов нужен в большом количестве такой балласт, как Россия?

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