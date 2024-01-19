«Так в 86-м забивал Марадона!» Суперголы Измайлова, Жиркова в Лиге чемпионов

«СЭ» продолжает вспоминать лучшие голы россиян в групповом турнире и плей-офф Лиги чемпионов . Во второй части нашего обзора маленькие подвиги российских игроков в период с 2001 по 2010 год.

«Локо» разнес «Андерлехт», но Измайлов остался недоволен своей игрой

Максим Бузникин. «Андерлехт» — «Локомотив» — 1:5. 24 октября 2001 года.

В 2001 году «Локомотив» дебютировал в Лиге чемпионов. Команда Юрия Семина попала в одну группу с «Реалом», «Ромой» и «Андерлехтом», набрала 7 очков и не пробилась в плей-офф. Зато отметилась яркой победой в Брюсселе.

Пропустив на 1-й минуте, «Локо» «отгрузил» «Андерлехту» аж 5 мячей! Последний гол встречи стал результатом образцовой комбинации москвичей. Железнодорожники идеально расчертили свою атаку.

Все началось с паса Лоськова на Измайлова. Марат отдал передачу направо, на ход Пименову, который прострелил в касание в центр штрафной. И набежавший Бузникин опять же первым касанием пробил в правый от себя угол, оформив дубль- 1:5!

Измайлов удивил журналистов после игры. Самокритикой.

— Безусловно, победа очень важна. Но к нашему успеху я отношусь без телячьего восторга, — сказал Марат. — Поводов для эйфории не вижу. А может, просто не до конца осознал происшедшее. Если честно, почему-то меня не покидает ощущение, что все так и должно было быть. Я отдаю себе отчет в том, что кто-то из болельщиков может быть в шоке от этой победы. Но для меня ничего сверхъестественного не произошло.

— Во втором тайме вы полностью преобразились. Что же произошло в перерыве?

— Не думаю, что во втором тайме я показал какую-то особенную игру. Безусловно, стало посвободнее, к тому же после перерыва я немного выдвинулся вперед, на позицию, где чувствую себя комфортнее. Но в целом я недоволен своей игрой. Многое не получалось.

Лоськов посадил на пятую точку Мондрагона

Дмитрий Лоськов. «Галатасарай» — «Локомотив» — 1:2. 29 октября 2002 года

В сезоне-2002/03 «Локомотив» вышел во второй групповой турнир Лиги чемпионов, сумев на финише первого этапа одержать две важнейшие победы — над «Галатасараем» и «Брюгге».

В Турции москвичи открыли счет на 70-й минуте. Евсеев на входе в чужую штрафную показал, что будет бить, однако отдал остроумный пас Лоськову, отрезав всю оборону турок. «Десятка» «Локо» выскочил один на один с Мондрагоном, усадил на пятую точку колумбийца, сделал секундную паузу, не позволив тем самым Коркмазу заблокировать удар, и спокойно катнул мяч в пустые ворота.

Героем матча стал Евсеев, принесший подопечным Семина драгоценные три очка после подачи своего друга Лоськова с углового.

— Со стороны забитый вами гол смотрелся очень эффектно. Вы сами-то помните, что произошло в том эпизоде? — спросили Лоськова после игры.

— Довольно отчетливо. Поначалу — как только получил мяч от Евсеева — хотел бить в дальний угол. Но мелькнула мысль: «А не подождать ли мне каких-либо действий от Мондрагона?» Подождал и не прогадал: вратарь и впрямь опрометчиво бросился мне навстречу. Затем стало ясно, что защитник попытается в падении отбить мой удар по воротам. Сделал паузу — и турок пролетел мимо. После чего пробил в цель.

— Евсеев забил второй гол после вашей подачи с углового. Это была нацеленная передача?

— Сказать, что целил точно в голову Евсеева, было бы преувеличением. Но я видел его перемещения в штрафной и понимал: если мяч попадет куда нужно — быть голу. Так и произошло.

Унижение «Интера». Чудо-гол Хохлова

Дмитрий Хохлов. «Локомотив» — «Интер» — 3:0. 21 октября 2003 года.

В 2003 году «Локомотив» одержал, пожалуй, свою самую яркую еврокубковую победу. Дома команда Юрия Семина разгромила «Интер» — 3:0!

Самым красивым получился последний гол. «Локо» получил право на штрафной за фол на Измайлове. Лоськов навесил, а Хохлову, продавившему Кордобу, метров с 15 удался великолепный удар головой — мяч залетел в левый от Дмитрия угол. Стоит признать, что в том эпизоде Тольдо все-таки далековато вышел из ворот и не смог спасти свою команду. 3:0!

— Лоськов сказал, что перед голом вы попросили его навесить на голову и пообещали непременно забить. Так?

— В этом моменте Дима был далеко. Я кричал, показывал, чтобы передачу сделал на меня. Но перед игрой такой разговор действительно был. Говорю ему: «Сегодня опять думаю забить. На меня навешивай». — «Зачем? Ты же головой не забиваешь!» — «Ты навешивай, а там разберемся!»

«Марат почти не тренировался, потом вышел и забил сумасшедший гол»!

Марат Измайлов. «Локомотив» — «Монако» — 2:1. 24 февраля 2002 года.

«Локо» пробился в плей-офф ЛЧ, опередив «Интер» и киевское «Динамо». Далее предстояло противостояние с «Монако».

Дома команда Юрия Семина взяла верх (2:1), а Измайлов сотворил маленький шедевр.

На 32-й минуте Пашинин опередил Пршо в борьбе за мяч и отдал пас Лоськову. Капитан «Локо» прошел центр поля и сделал длинную передачу к линии штрафной на Хохлова, который остроумно пропустил мяч Измайлову. Полузащитник вошел в штрафную, обыграл поочередно Зикоса и Эвра и, оказавшись с глазу на глаз с Ромой, неотразимо пробил в верхний ближний угол ворот.

Впоследствии этот гол по итогам голосования болельщиков на официальном сайте УЕФА был признан лучшим не только в 1/8 финала, но и вообще в лигочемпионских играх на выбывание того сезона.

— Готовились мы к первому матчу с «Монако». Месяц сидели на сборах, Марат почти совсем не работал, болела нога, — вспоминает Малхаз Асатиани. — Начал тренироваться лишь последнюю неделю. Потом вышел на игру — и забил сумасшедший гол! Он был моим лучшим другом в команде с первого дня, как я появился в «Локомотиве». Говорю ему: «Тебе тренироваться не надо. Только выходить на матчи».

Лидер «Монако» Людовик Жюли не скупился на комплименты в адрес Марата накануне ответной встречи.

— Кто персонально из игроков «Локомотива» произвел на вас особое впечатление?

— В первую очередь седьмой номер. Он забил очень красивый и мастерски исполненный гол. У него прекрасная техническая подготовка. При этом слышал, что еще несколько месяцев назад парень из-за травм считался чуть ли не потерянным для футбола. Остается только удивляться, как быстро он восстановился и вышел на столь высокий уровень игры!

«Продать Семака в «Милан»!

Сергей Семак. «ПСЖ» — ЦСКА — 1:3. 7 декабря 2004 года.

В 2004-м Россию в Лиге чемпионов представлял уже ЦСКА. Армейцы заняли третье место в группе с «Челси», «Порту» и «ПСЖ». В последнем туре команда Валерия Газзаева победила в Париже — 3:1. Один из лучших (если не лучший) матчей в своей карьере выдал Сергей Семак, оформивший хет-трик.

Особого внимания заслуживает третий гол нынешнего тренера «Зенита».

Получив пас от Игнашевича, Семак вошел в штрафную, избежал встречи с двумя соперниками и по обводящей траектории послал мяч в дальний угол, третий раз за вечер заставив капитулировать Летизи.

«Семака — на трансфер! Продать его в «Милан»!» Кричал один из братьев Березуцких после игры.

«В нынешнем футболе, где во главе угла оказались деньги и коммерческие интересы, почти не осталось игроков, которых можно назвать знаменем того или иного клуба, — писал корреспондент «СЭ». — Семак — один из последних игроков-символов, он из тех, кого уважают партнеры и обожают болельщики. В той же Италии таких игроков единицы — Мальдини в «Милане», Тотти в «Роме», Дель Пьеро (с небольшими оговорками) в «Ювентусе». Насколько важен для «Локомотива» Дмитрий Лоськов, настолько же важен для ЦСКА Семак».

«Гол Жиркова? Так в 86-м забивал Марадона!»

Юрий Жирков. «Гамбург» — ЦСКА — 3:2. 6 декабря 2006 года.

В Лиге чемпионов-2006/07 ЦСКА набрал в группе 8 очков, победив и сыграв вничью с «Арсеналом», но все равно остался за бортом плей-офф. В последнем туре армейцы в гостях уступили «Гамбургу» (2:3). Та встреча ознаменовалась великолепным голом Жиркова.

На 65-й минуте Юрий получил мяч на левой бровке и совершил умопомрачительный проход к чужой штрафной. На своем пути армеец оставил не у дел четырех (!) соперников и переиграл голкипера немцев.

Через несколько недель после шедевра Жиркова гостем редакции «СЭ» стал президент ЦСКА Евгений Гинер, который, конечно же, не мог не упомянуть гол Юрия в ворота немецкого клуба:

— В эпизоде можно блеснуть и в одиночку. Взять хотя бы гол Жиркова в матче с «Гамбургом». Вот о чем надо писать в газетах! О забитом мяче упомянули разок — и забыли, а вот о судействе в игре с «Зенитом» или других скандалах говорят из недели в неделю. Такие голы, как гол Жиркова, должны в историю входить! Один такой мяч может перевесить все, что было до этого в сезоне. Так Марадона в 86-м на чемпионате мира прошел (имелся в виду гол Диего Марадоны в ворота англичан в четвертьфинале турнира. — Прим. «СЭ»).

Павлюченко: «Никогда прежде не забивал ударом через себя»

Роман Павлюченко. «Спортинг» — «Спартак» — 1:3. 5 декабря 2006 года.

«Спартак», как и ЦСКА, занял третье место в своей группе, в последнем туре победив в Лиссабоне «Спортинг». В тот вечер Быстров рвал и метал на правом фланге, приняв участие во всех голах красно-белых. Подробнее остановимся на первом.

На 7-й минуте Ковач хорошей передачей нашел на правой бровке Быстрова, Владимир ускорился, срезал угол, ворвался в штрафную и отпасовал в центр. Йиранек с ходу зарядил в перекладину, мяч отлетел в поле, и мгновенно сориентировавшийся в ситуации Павлюченко решился на удар через себя — 0:1!

— Как думаете, будет ваш гол признан самым красивым в туре? — спросили Романа после игры.

— Надеюсь. Такие голы бывают, наверное, раз в жизни. Почему решил бить через себя? Мяч летел так, что ударить иначе было невозможно.

— Когда в последний раз так забивали?

— Никогда. Даже в товарищеских матчах. Бить через себя — бил. Но до сегодняшнего дня не попадал.

«Сколько раз пересматривал гол «Барсе»? Только на разборе игры»

Александр Рязанцев. «Барселона» — «Рубин» — 1:2. 20 октября 2009 года.

В 2009 году «Рубин» ошеломил всю Европу, победив на «Камп Ноу» «Барселону» (2:1) с Пике, Иньестой, Хави, Ибрагимовичем и Месси в составе.

Казанцы открыли счет на 2-й минуте. Рязанцев смачно пробил с 30 метров в правый от себя верхний угол. Вальдес каталонцев не спас. Блеск!

«А на второй минуте случилось дивное. «Рубин» перешел середину поля, и мяч поскакал к Рязанцеву. Полузащитник «Рубина» приложил к нему усилие, которое лучше всего описать словечком «засандалил». От души, от дерзости, от избытка чувств. Мяч полетел в сторону ворот и оказался рикошетом от штанги в самой «девятке». «Ноу Камп» конфузливо затих. «Рубин» ошалело возликовал», — писал корреспондент «СЭ».

— Удивил вас удар Рязанцева? — вопрос Курбану Бердыеву на пресс-конференции.

— Здесь надо учитывать характеристики самого мяча. В Лиге чемпионов он летит не так, как в чемпионате России. Здесь он почти неуправляемый, ребята на тренировках это ощутили. Поэтому и задача была поставлена всей полузащите, включая Домингеса: бить со средней дистанции. Если все-таки вернуться к минусам «Барселоны», зона в районе линии штрафной у нее часто бывает оголена, потому что Иньеста и Хави не опускаются из середины поля. Образуется вакуум, удобный для ударов.

— Сколько раз пересматривали тот гол? — спросили как-то Александра Рязанцева.

— Разбор после игры считается? Больше ни разу.

Дзагоев застал врасплох Ван дер Сара

Алан Дзагоев. ЦСКА — «Бешикташ» — 2:1. 30 сентября 2009 года.

В сезоне-2009/10 ЦСКА оказался в одной группе с «Вольфсбургом», «МЮ» и «Бешикташем» и, набрав 10 очков, занял второе место в своем квартете.

Во втором туре подопечные Хуанде Рамоса взяли верх над турецким клубом 2:1. Уже на 7-й минуте Дзагоеву удался прекрасный выстрел со средней дистанции. Мяч влетел в дальнюю «девятку».

Алан Дзагоев. «Манчестер Юнайтед» — ЦСКА — 3:3. 3 ноября 2009 года.

В четвертом туре армейцы, которых уже тренировал Леонид Слуцкий, на последних минутах упустили победу над «МЮ» на «Олд Траффорд» — 3:3. Москвичи ужалили первыми. Дзагоев после классной скидки грудью в исполнении Нецида устремился к воротам ван дер Сара, но, как показалось, загнал себя в угол. Однако из безнадежного положения неожиданно пробил левой ногой — мяч пролетел над рукой опытного голландского голкипера.

В начале второго тайма Дзагоев выполнил отличный голевой навес на Василия Березуцкого — 1:3! ЦСКА был очень близок к победе, но в последние 5 минут, несмотря на блестящую игру Акинфеева, дважды пропустил.

— В первую очередь мы остались довольны игрой, — заметил после матча Акинфеев. — Не каждая команда забивает на «Олд Траффорде» три гола, правда ведь? Знаю, конечно, что и пропускают три далеко не все, но это случается гораздо чаще. При счете 3:1 можно и нужно, естественно, думать о победе, но надо было оставаться реалистами — мы играли с мощнейшим соперником, одним из лидеров мирового клубного футбола. Плюс еще — против нас была совершенно сумасшедшая поддержка 74 тысяч болельщиков, которые гнали и гнали свою команду вперед. Сколько я ни смотрел раньше домашние матчи «МЮ», последние минуты при неясном счете практически всегда оставались за хозяевами. Не стал, к сожалению, исключением и наш матч.

— Вас сватают в «МЮ». Было ли это каким-то дополнительным стимулом перед игрой в Манчестере?

— Было — для журналистов. Я же стараюсь на всю эту шумиху в прессе — как правило, ничем, кроме домыслов, не подкрепленную, — внимания не обращать.

«Иванович подначивал: «Ты должен забить «Спартаку»!

Юрий Жирков. «Спартак» — «Челси» — 0:2. 19 октября 2010 года.

Жирков забил два гола в Лиге чемпионов. И оба — красавца (первый, как вы помните, в ворота «Гамбурга»). Второй жертвой россиянина стал... московский «Спартак». В сезоне-2009/10 Юрий дважды в составе «Челси» обыграл красно-белых в ЛЧ.

В матче 3-го тура группового этапа «аристократы» победили в Москве — 2:0. На 24-й минуте Пареха выбил мяч головой после длинного заброса кого-то из англичан. Первым на подборе оказался Жирков, который с ходу левой ногой пробил под перекладину ворот Диканя.

— Пошла передача вперед, кто-то из «Спартака» скинул мяч — и я с ходу пробил, — так незатейливо описывал свой гол Жирков. — Мяч хорошо лег под левую ногу. А красивый получился гол или нет — судить не мне.

— Тренеры советовали вам бить по воротам?

— Не тренеры, а Бранислав Иванович. Он постоянно подначивал: «Ты должен забить — старайся!» Можно сказать, именно Иванович настроил меня на гол.