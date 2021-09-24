«У нас есть свой «Королевский клуб»!» Как «Спартак» обыграл «Реал»

«СЭ» вместе с компанией ZTE, партнером ФК «Спартак-Москва», вспоминает легендарную победу красно-белых в Лиге чемпионов над «Королевским клубом».

23 года назад, осенью 1998-го, «Спартак» одержал одну из самых ярких своих еврокубковых побед. В Москве команда Олега Романцева одолела мадридский «Реал» Гуса Хиддинка — 2:1. Вспоминаем, как это было.

«Лидеры «Спартака» могут оказаться в дубле. К Цымбаларю немалые претензии»

«Спартак» подходил к матчу 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов-1998/99 после звонкой пощечины, полученной в дерби от ЦСКА, — 1:4. Несмотря на то что в игре с армейцами не принимали участия лидеры красно-белых — Егор Титов и Илья Цымбаларь, Олег Романцев не пытался искать какие-либо оправдания. Более того, в интервью «СЭ» тренер заявил, что целый ряд футболистов, похоже, перестал отдавать себе отчет в том, какой клуб они представляют:

— Я думал, что накануне решающих поединков команда выйдет из спячки, в которой находится вот уже полтора месяца, — грустно констатировал Олег Иванович. — Поездка в Грац обнадежила (в первом туре ЛЧ спартаковцы на выезде победили «Штурм» (2:0). — Прим. «СЭ»). Ребята, несмотря на все трудности, собрались на ту игру. А вот продолжения, увы, не последовало. К сожалению, за последнее время матч со «Штурмом» — единственное светлое пятно. Ребята выходят на матчи с потухшими глазами. Зарплату мы выплачиваем регулярно, это немалые деньги. Премии тоже платим. Видимо, многие игроки стали себя переоценивать и в команде, и в футболе вообще. После матчей с «Аяксом» и «Интером» в Кубке УЕФА им показалось, что все у них гладко. Свое достижение они оценили не совсем правильно. И результат такой оценки я вижу каждый день по отношению к тренировкам: когда они приходят, как, с каким настроением занимаются.

— Вы исключаете влияние экономической ситуации в России на нынешний кризис «Спартака»?

— У нас в клубе делается все, чтобы футболисты не почувствовали проблем, которые затронули большинство граждан России. Могу предположить обратное: игрокам слишком легко все дается в жизни, поэтому они перестали напрягаться. Я долго думал, как выйти из положения, как расшевелить ребят. Многие известные тренеры, и не только футбольные, делали так: отчисляли из команды двух-трех ведущих спортсменов. Не тех, кто в запасе, а именно тех, от кого многое зависело. Остальные сразу встряхивались.

— Кардинальная мера.

— Не спорю. Но не исключаю, что некоторые спартаковские игроки, которые считаются ведущими и незаменимыми, в зависимости от результата матча с «Реалом» могут оказаться в дубле.

— В проблемных случаях большая роль принадлежит капитану. В этом смысле к Илье Цымбаларю, наверное, нет претензий?

— Есть, и немалые. Он ведущий игрок, лучший футболист, капитан. Если команда не может выиграть несколько матчей, наверное, и на нем лежит большая ответственность. Илья обладает авторитетом среди игроков, но, видимо, не всегда его использует. От Цымбаларя сейчас зависит если не все, то очень многое.

«Два раза подряд «Спартак» плохо не играет»

Егор Титов, в свою очередь, подчеркнул, что после фиаско в дерби даже ничья с «Реалом» его команду устроить не может.

— Мы уже играли с «Аяксом» и «Интером». Не думаю, что «Реал» страшнее их. Я видел только отдельные фрагменты его матчей. Но мне кажется, что «Реал» не относится к числу непобедимых команд.

— Ничья устроит «Спартак»?

— В данной ситуации — нет. Вот если бы мы обыграли ЦСКА, тогда другое дело. Но сейчас нам нужно реабилитироваться перед болельщиками, а значит, обязательно победить.

— Нет опасения, что в среду игра пойдет по такому же сценарию, что и матч с ЦСКА? - спросил корреспондент «СЭ» Евгения Бушманова.

— Нет. Два раза подряд «Спартак» плохо не играет. Тем более что Лига чемпионов — это особый турнир. Здесь другая атмосфера, другой настрой. Самое главное — вновь поверить в себя.

— Если по ходу матча нужно будет прибавить, у «Спартака» хватит сил?

— Думаю, да. Осень — наше время, да и погода стоит спартаковская.

«Роберто Карлос? Бабангидой из «Аякса» нас тоже пугали»

Лига чемпионов. Групповой турнир. 2-й тур. Группа С.

«Спартак» (Россия) — «Реал» (Испания) — 2:1 (0:0)

Голы: Рауль, 63 (0:1). Цымбаларь, 72 (1:1). Титов, 78 (2:1).

«Спартак» (Россия): Филимонов, Парфенов, Бушманов, Ананко, Хлестов, Баранов, Титов, Тихонов, Цымбаларь, Робсон (Бузникин, 90), Писарев (Канищев, 67).

«Реал» (Испания): Илльгнер, Роберто Карлос, Пануччи, Йерро, Санчис, Зеедорф, Савиу, Карамбе (Морьентес, 81), Редондо, Миятович, Рауль.

Предупреждения: Баранов, 33. Рауль, 69. Тихонов, 76. Титов, 87.

Судья: Хайнеманн (Германия).

30 сентября. Москва. Стадион «Лужники». 62000 зрителей.

Если вы тоже не хотите пропустить легендарные моменты в истории «Спартака» и желаете сами заснять их, то не пропустите ZTE Blade A71 c тройной камерой на 26 Мп и мощной батарей на 4000 мАч за 8 990 рублей, а до 3 октября за 8 490 рублей.

Первый тайм получился, в принципе, малособытийным. Непрекращавшийся дождь сделал свое дело. Тяжелый газон «Лужников» мешал командам комбинировать на скорости. Было много потерь, единоборств. Тем не менее игра, безусловно, держала в напряжении.

— Дождь внес свои коррективы, — признавал Титов. — Действительно, поле было неважным, что уравняло шансы команд. Нам играть в таких условиях было полегче. В Мадриде все будет по-другому.

«Спартак» не собирался отдавать именитым гостям инициативу. Процент владения мячом до перерыва — 50 на 50. По количеству подходов к чужим воротам красно-белые точно не уступили мадридцам. Так, например, после скидки Цымбаларя Писарев бил с линии штрафной, да попал в защитника. А затем Робсон, получив отличный пас от Хлестова из глубины, растерялся — бить из выгодной позиции не стал, а пас на Писарева у него толком не получился. И наконец, на 45-й минуте хозяева создали самый опасный момент в первом тайме. Это Тихонов после отличного перевода с фланга Баранова вошел в штрафную и с левой ноги выцеливал в дальний угол ударом из-под Пануччи — было близко.

В целом спартаковской обороне удавалось сдерживать трио Савио — Миятович — Рауль, пусть последний и нанес несколько ударов по воротам Филимонова — все мимо створа. Ананко и Бушманов действовали практически безупречно в центре защиты. А на левом фланге Баранов и Парфенов достаточно успешно противостояли Роберто Карлосу.

— У нас в составе нет Роберто Карлоса, как нет и футболиста типа Бабангиды, которым нас многие стращали перед матчем с «Аяксом». Но справились же мы с ним тогда, никуда он не убежал. Потому что отнеслись к делу с повышенным чувством ответственности. Надеюсь, и на этот раз все будет в порядке, — говорил перед игрой Романцев.

Ближе к концу тайма диктор по стадиону объявил: «На матче присутствует премьер-министр России Евгений Примаков».

«Будем надеяться, что и «Спартак» не оплошает, и в стране у нас все наладится. Ведь для многих матч «Спартак» — «Реал» — очень хорошая отдушина и возможность забыть о неурядицах», — заметил ведущий телерепортажа Владимир Маслаченко, имея в виду разразившийся в августе 1998-го финансовый кризис.

30 сентября 1998 года. Москва. «Спартак» — «Реал» — 2:1. Красно-белые исполняют штрафной удар. Фото Александр Вильф, «СЭ»

«Андрей, ну подрежь ты мяч внешней стороной! Умеешь же! »

Сразу после перерыва москвичи могли выйти вперед. Баранов неожиданно для всех с легкостью разобрался на своем фланге с двумя соперниками, покатил мяч ворвавшемуся в штрафную Писареву. Тот решил исполнить сам, но Илльгнер справился с ударом с ближний угол. Цымбаларь развел руками: «Почему не отдал?»

И практически тут же гостей вновь выручил голкипер, опередивший на выходе Робсона. Камера выхватила крупным планом лицо рулевого мадридцев Гуса Хиддинка — тогда еще без отчества Иваныч. Голландец заметно нервничал.

«Реал» долгое время не мог ничего придумать впереди, но все-таки соорудил гол. Зеедорф совершенно беспрепятственно совершил длинный рейд по центру, и его могучий удар отразила перекладина. К отскочившему мячу первым успел Рауль и головой добил его в пустые ворота. 0:1.

«Спартак» даже и не думал расклеиваться, ринулся вперед. Вновь Тихонов едва не попал в дальний угол.

«Ну подрежь чуть-чуть левой, внешней стороной стопы. Андрей, умеешь же! Я в этом ни капли не сомневаюсь, что ты на тренировке это делаешь. Ну сделай это теперь в игре», — воскликнул в эфире раздосадованный Маслаченко.

«Илюх, в стенке целься третьему в голову»

А затем слово взял Робсон, заработавший перспективный штрафной в борьбе с соотечественником Роберто Карлосом. Цымбаларь своей волшебной левой виртуозно перебросил стенку и отправил мяч в «девятку». Блеск!

Бывший тренер «Спартака» Виктор Самохин в книге Олега Романцева «Правда обо мне и «Спартаке» рассказывает, что этот шедевральный гол — вовсе не случайность.

«Цымбаларь всегда прислушивался к тренерским советам. Помню, одно время мы с ним отрабатывали штрафные. Я ему советовал: «Илюх, в стенке старайся целиться третьему в голову. Это будет идеально по направлению удара, и всегда есть шанс, что он увернется». Проходит время — и Илюшка забивает свой знаменитый гол «Реалу»! Подбегает ко мне довольный: «Сергеич, я же бил третьему в голову»!»

Сам Илья впоследствии рассказывал, что его чуть ли не в «Реал» позвали после той знаменитой победы.

«Фернандо Йерро после памятного московского матча в Лиге чемпионов сезона-1998/1999 обмолвился на английском языке, что, мол, в декабре — по окончании нашего сезона — меня ждут в Мадриде. «Инглиша» я толком не знал, но суть в целом понял», — говорил Цымбаларь.

30 сентября 1998 года. Москва. «Спартак» — «Реал» — 2:1. Егор Титов. Фото Александр Вильф, «СЭ»

«Ликуйте и радуйтесь в наше бездарное время!»

Спустя пять минут очередная атака красно-белых вновь привела к голу. Тихонов слева сделал длинный перевод к лицевой линии, Робсон в невероятном прыжке сбросил мяч головой Титову. И тот хладнокровно с левой вколотил мяч в ворота! 2:1.

— Удар у меня не получился, и вышла передача. А Титова я увидел уже в тот момент, когда он наносил удар по воротам, — признался после игры спартаковский легионер.

— Как отметите победу?

— Звонком. Я уже две недели не могу связаться ни с мамой, ни со своей невестой. Сейчас приеду домой и буду дозваниваться.

До финального свистка счет не изменился.

«То, что происходило на поле в последующие минуты, не поддается никакому описанию, — писал обозреватель «СЭ». — «Реал» не то что пытался сравнять счет — он вообще практически не переходил центр поля! Москвичи, как будто шла не 80-я, а первая минута матча, раз за разом бросались в подкаты у самой чужой штрафной. Победа «Спартака» над «Реалом» особенно ценна. Она пришла на родном стадионе, и пришла как никогда вовремя. В тот момент, когда многие уже потеряли надежду вообще на что-либо, эту надежду им дал «Спартак». У нас есть свой «Королевский клуб»!»

«Делайте подарки этому прекрасному народу! Единственное, что пока еще не девальвируется, — это футбол, — ликовал за считаные секунды до окончания игры Маслаченко. — И вот — свисток арбитра. Будьте здоровы, дорогие друзья. Я вас поздравляю! Ликуйте и радуйтесь жизни в наше бездарное время!»

30 сентября 1998 года. Москва. «Спартак» — «Реал» — 2:1. Счет на табло после матча. Фото Александр Вильф, «СЭ»

«Выкурил почти две пачки. С Нового года хочу бросить»

— Обыграть такую команду — счастье, — сказал Романцев на пресс-конференции. — Результат закономерен, потому что концовку матча мы провели лучше. Но эйфории у меня нет. Бушманов, Титов, Цымбаларь, Тихонов очень старались, но, видимо, чтобы и в дальнейшем «Спартак» выступал успешно, нужно, чтобы эти игроки вышли на второй пик формы. Я всегда много курю во время матча, и на этот раз ушло почти две пачки сигарет. С Нового года хочу бросить. В конце матча мы выпустили Бузникина. Это была вынужденная замена. Великолепно игравшего Робсона ни один тренер не посмел бы заменить, но в конце матча он получил травму. Это была лучшая игра бразильца в «Спартаке».

А вот Хиддинк посчитал, что «Реал» в тот вечер заслуживал большего:

— Считаю, что сегодня доминировала моя команда, которая провела лучший в этом сезоне матч. Однако соперник использовал два момента из двух, которые мы ему предоставили, поэтому исход игры не совсем закономерен.

Любую игру «Спартака» красно-белых вы сможете посмотреть со стадиона или с помощью смартфонов ZTE — сейчас они продаются с большими скидками.