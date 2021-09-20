Роналду штампует голы в «МЮ», Месси скандалит в «ПСЖ». Криштиану выиграл вечный спор о том, кто круче?

Эта музыка будет вечной.

Месси или Криштиану Роналду? Криштиану Роналду или Месси? Кто все-таки круче? Бесконечный спор, тянущийся уже почти полтора десятка лет, который не затихнет с окончанием игровой карьеры двух гениев. Бесконечный и, как по мне, совершенно бессмысленный. Почему-то вспоминается такой же дворовый спор из детства, часть которого пришлась на эпоху видеосалонов: кто сильнее, Арнольд Шварценеггер или Сильвестр Сталлоне? Или просто Арнольд или Сильвестр, как мы коротко и уважительно их называли только по именам. Почти как богатыри Пересвет и Челубей.

Сейчас — новый сезон сериала «Месси vs Роналду». Ситуация для релиза просто идеальная. У одного — четыре гола в трех матчах за новый/старый клуб. У второго — ни одного забитого мяча или даже ассиста, скандальная замена и явное этим недовольство. Чтобы долго не перечислять дальше, ниже сравнительная таблица.

Основные показатели Криштиану Роналду и Месси в этом сезоне:

Матчи Минуты Голы Передачи Удары Ключевые передачи Фолы на нем Криштиану Роналду 3 252 4 0 15 1 3 Лионель Месси 3 190 0 0 7 5 7

По данным WhoScored

В принципе, можно было бы привести еще какие-нибудь циферки, но хватит и этих. Хватит, чтобы сделать сокрушительный вывод: один — настоящий супергерой, а второй — какой-то мелкий шарлатан-неудачник.

Вот, например, твит комментатора «Матч ТВ» Тимура Журавеля, опубликованный им, кстати, еще до начала матча «ПСЖ» с «Лионом», где Месси заменили, он не пожал руку Маурисио Почеттино и потом на скамейке что-то недовольно высказывал Леандро Паредесу.

старт этого сезона наконец ставит точку в вечном споре, кто круче — Роналду или Месси. один без остановки забивает в новом чемпионате. другой — в более слабом турнире ходит пешком и смотрит плохой футбол. pic.twitter.com/jdcDTJ05ur — Тимур Журавель (@TimZhur) September 19, 2021

Идеальный наброс известной субстанции на вентилятор. В нем прекрасно все, даже то, что Журавель называет плохим футболом чемпионат Франции — турнир, который «Матч», его работодатель, вообще-то показывает, причем главным образом на платных каналах (привет подписчикам). Но бог с ней, с корпоративной этикой, главное, что Журавель четко и ясно озвучил посыл, который я с разных сторон слышал еще с матчей Лиги чемпионов в середине прошлой недели, — про героя и мелкого шарлатана-неудачника.

Тут, конечно, можно пытаться приводить контраргументы. Говорить про адаптацию Месси в новой стране, новой лиге и новом клубе после 20 лет жизни в Барселоне. Вспоминать, что, в отличие от Роналду, он до середины июля играл за сборную на Кубке Америки, а в начале сентября снова мотался за океан. Доказывать, что «МЮ» с Кришем был совершенно беспомощен против «Янг Бойз», а игру с «Вест Хэмом» затащили Джесси Лингард и Давид Де Хеа, сам же португалец во втором тайме только и делал, что падал в чужой штрафной и порол моменты. Заявлять, что глупо делать выводы на основании трех матчей. Найти еще миллион доводов в защиту Лео.

Но, начиная это делать, мы сразу перемещаемся во вселенную, где споры о том, кто сильнее, Арнольд или Сильвестр, являются нормальной и совершенно обычной вещью. Оказываемся на территории, где царят фанатские пристрастия, но совершенно нет места для логики и здравого смысла. А на миллион доводов в пользу Месси получить в ответ столько же аргументов за Криштиану.

Спор о том, кто круче, Месси или Роналду, — это восхитительное развлечение, которое радует всех нас вот уже почти полтора десятка лет. Не дает скучать и подкидывает темы для статей и обсуждений. И когда, как сейчас, появляется новый триггер для продолжения всей этой движухи как минимум на ближайший сезон — это восхитительно.

Главное — не относиться к этому всерьез. Если вы, конечно, не состоите в одной из двух фанатских армий.