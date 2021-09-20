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Роналду штампует голы в «МЮ», Месси скандалит в «ПСЖ». Криштиану выиграл вечный спор о том, кто круче?

Дмитрий Гирин
Дмитрий Гирин
Заместитель шефа отдела футбола
Сегодня, 12:45
Криштиану Роналду и Лионель Месси.
Криштиану Роналду и Лионель Месси.
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Эта музыка будет вечной.
19&nbsp;сентября. Лондон. &laquo;Вест Хэм&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;&nbsp;&mdash; 1:2. Джесси Лингард и&nbsp;Криштиану Роналду.Роналду божественен — четвертый гол в трех матчах. Но «МЮ» в сумасшедшей игре с «Вест Хэмом» спасли Лингард и Де Хеа

Месси или Криштиану Роналду? Криштиану Роналду или Месси? Кто все-таки круче? Бесконечный спор, тянущийся уже почти полтора десятка лет, который не затихнет с окончанием игровой карьеры двух гениев. Бесконечный и, как по мне, совершенно бессмысленный. Почему-то вспоминается такой же дворовый спор из детства, часть которого пришлась на эпоху видеосалонов: кто сильнее, Арнольд Шварценеггер или Сильвестр Сталлоне? Или просто Арнольд или Сильвестр, как мы коротко и уважительно их называли только по именам. Почти как богатыри Пересвет и Челубей.

Сейчас — новый сезон сериала «Месси vs Роналду». Ситуация для релиза просто идеальная. У одного — четыре гола в трех матчах за новый/старый клуб. У второго — ни одного забитого мяча или даже ассиста, скандальная замена и явное этим недовольство. Чтобы долго не перечислять дальше, ниже сравнительная таблица.

Основные показатели Криштиану Роналду и Месси в этом сезоне:

Матчи

Минуты

Голы

Передачи

Удары

Ключевые передачи

Фолы на нем

Криштиану Роналду

3

252

4

0

15

1

3

Лионель Месси

3

190

0

0

7

5

7

По данным WhoScored

В принципе, можно было бы привести еще какие-нибудь циферки, но хватит и этих. Хватит, чтобы сделать сокрушительный вывод: один — настоящий супергерой, а второй — какой-то мелкий шарлатан-неудачник.

Вот, например, твит комментатора «Матч ТВ» Тимура Журавеля, опубликованный им, кстати, еще до начала матча «ПСЖ» с «Лионом», где Месси заменили, он не пожал руку Маурисио Почеттино и потом на скамейке что-то недовольно высказывал Леандро Паредесу.

Идеальный наброс известной субстанции на вентилятор. В нем прекрасно все, даже то, что Журавель называет плохим футболом чемпионат Франции — турнир, который «Матч», его работодатель, вообще-то показывает, причем главным образом на платных каналах (привет подписчикам). Но бог с ней, с корпоративной этикой, главное, что Журавель четко и ясно озвучил посыл, который я с разных сторон слышал еще с матчей Лиги чемпионов в середине прошлой недели, — про героя и мелкого шарлатана-неудачника.

19&nbsp;сентября. &laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Лион&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. Лионель Месси не&nbsp;пожал руку главному тренеру Маурисио Почеттино после своей замены.Месси снова не забил и не пожал руку Покеттино, «Челси» уничтожил «Тоттенхэм», Бензема вытащил «Реал» в лидеры

Тут, конечно, можно пытаться приводить контраргументы. Говорить про адаптацию Месси в новой стране, новой лиге и новом клубе после 20 лет жизни в Барселоне. Вспоминать, что, в отличие от Роналду, он до середины июля играл за сборную на Кубке Америки, а в начале сентября снова мотался за океан. Доказывать, что «МЮ» с Кришем был совершенно беспомощен против «Янг Бойз», а игру с «Вест Хэмом» затащили Джесси Лингард и Давид Де Хеа, сам же португалец во втором тайме только и делал, что падал в чужой штрафной и порол моменты. Заявлять, что глупо делать выводы на основании трех матчей. Найти еще миллион доводов в защиту Лео.

Но, начиная это делать, мы сразу перемещаемся во вселенную, где споры о том, кто сильнее, Арнольд или Сильвестр, являются нормальной и совершенно обычной вещью. Оказываемся на территории, где царят фанатские пристрастия, но совершенно нет места для логики и здравого смысла. А на миллион доводов в пользу Месси получить в ответ столько же аргументов за Криштиану.

Спор о том, кто круче, Месси или Роналду, — это восхитительное развлечение, которое радует всех нас вот уже почти полтора десятка лет. Не дает скучать и подкидывает темы для статей и обсуждений. И когда, как сейчас, появляется новый триггер для продолжения всей этой движухи как минимум на ближайший сезон — это восхитительно.

Главное — не относиться к этому всерьез. Если вы, конечно, не состоите в одной из двух фанатских армий.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм 0
Челси 3
Матч завершен

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74

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Дмитрий Гирин все материалы автора

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