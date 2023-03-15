Вот это ярость! Холанн — зверь, которого не хватало Гвардиоле

Такой «Сити» должен побеждать в ЛЧ.

«Холанн должен забивать по пять голов в каждом матче» — сказал за пару дней до игры с «Лейпцигом» Пеп Гвардиола. Норвежец его услышал и оформил третий в истории Лиги чемпионов пента-трик.

Несколько лет назад New York Times называл Эрлинга «сбоем в системе», и прошедший на «Этихаде» матч неплохо раскрывает это описание. Ведь обычно как: нападающие — нападают, защитники — защищаются. Но форварды не втаптывают защитников (сразу всех — и вратаря бонусом) в газон, попутно забивая пять мячей. А Холанн раздавил и уничтожил всю оборону «Лейцпига», и разве только «Кирикочо!» не кричал — и то не факт.

Да, пента-трики — не то, чтобы новость для футбола, даже для Лиги чемпионов. Были уже Месси и Луис Адриану. Но аргентинец забил «Байеру» пять в своем стиле, как юркий мышонок. Его почти не касались, Лео принимал отличные передачи, оформлял «парашюты». Луис Адриану дважды забил БАТЭ с пенальти, позамыкал — на самом деле ничего примечательного, если бы не пять голов в одной игре. Но вот Холанн — это другое дело, это не изящество на таланте от Лео Месси, и не везение Адриано. Это какая-то концентрированная ярость.

Однажды Эрлинг бежал к воротам, но его попытался остановить защитник — бросился в подкат. Через несколько минут на поле вышли врачи с носилками — уносить защитника, получившего травму. Нет, это не анекдот в стиле Ибрагимовича, а реальный эпизод из матча Норвегия — Армения (9:0), тогда пострадал Армен Ованнисян — плюсом еще и красную карточку получил за подкат сзади. Эрлинг не пострадал.

Эта ситуация прекрасно характеризует норвежца — но с «Лейпцигом» было еще круче. Форвард не просто был в такой форме, что об него могли ломаться защитники — он сам бегал за ними как носорог. Уже на десятой минуте Холанн растолкал двоих (в том числе Йошко Гвардиола, одного из лучших защитников ЧМ) и почти пропихнул мяч мимо вратаря, но тогда не повезло. Зато повезло с пенальти.

Кадр трансляции matchtv.ru

Кадр трансляции matchtv.ru

Но особенно диким Холанн был, забивая второй и третий мячи. На дубль норвежец пошел всего через минуту: запрессовав вратаря (тот буквально свалился с ног), потом скинув мяч на удар де Брейне, а когда тот зарядил в перекладину — Эрлинг вновь опередил всю защиту и добил головой.

Кадр трансляции matchtv.ru

Кадр трансляции matchtv.ru

Кадр трансляции matchtv.ru

Третий гол получился не хуже — после странного удара Рубена Диаша, когда мяч вечность катился по ленточке, Холанн ускорился, влетел в защитника «Лейпцига» (стоявшего на два метра ближе к воротам) и закончил, наконец, дело. Запихал мяч в ворота вместе с защитником.

Кадр трансляции matchtv.ru

Кадр трансляции matchtv.ru

Первый покер за «Сити» Холанн ввалил, подкараулив отскок — за секунду до того он ударил по воротам головой, но вратарь справился. А вот со вторым ударом — нет.

Кадр трансляции matchtv.ru

Кадр трансляции matchtv.ru

Пятый мяч получился самым простым, как кажется — Эрлинг вновь поймал отскочивший мяч и вошел в историю — не дал установить новый мировой рекорд только Пеп Гвардиола. Может, тренер оберегал рекорд Месси и Адриану, хотя скорее всего просто решил сохранить у норвежца тонус и вкус к голам.

В любом случае, ярость Холанна в чем-то уникальна. Он и сам по себе необычный форвард с его антропометрией и скоростью, но страсть, с которой он бежит на мяч, просто поразительна. Эрлинг — футбольный псих в хорошем смысле, это давно известно. У него полный порядок с менталитетом, что отмечал и его нынешний тренер, и Оливер Кан, и партнеры по «Боруссии». Да мы и сами постоянно видим это на поле. В Германии рассказывали, что в свободное время форвард изучает секреты питания и чуть ли не вечной молодости — и всегда, всегда думает о голах.

«Он хочет забивать любой ценой — таков его менталитет», — сказал Илкай Гюндоган летом, когда норвежец только перешел в «Сити». А совсем недавно у Холанна случился небольшой спад — в десяти официальных матчах он забил всего три гола. Заговорили о спаде и даже кризисе. Что ж, «Лейпциг» почувствовал, как Эрлинг изголодался по забитым мячам.

«Сити» однозначно нужен такой форвард в Лиге чемпионов. На случай, если Гвардиола на поздней стадии опять решит сыграть, например, без нападающего — режим берсерка у Холанна может спасти в критический момент. Пусть Пеп играет в ложных и полуложных сколько хочет — Эрлинг может просто побежать вперед и протаранить защиту. И да, за таким «Манчестер Сити» наблюдать гораздо интереснее.