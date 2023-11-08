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Жиру запутал «группу смерти» до предела. «Милан» обыграл «ПСЖ»

Гол Жиру принес «Милану» победу над «ПСЖ» в Лиге чемпионов
Гоша Чернов
Корреспондент
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7 ноября. «Милан» — «ПСЖ» (2:1). Победный гол Оливье Жиру.
Фото Reuters
Парижане вновь не смогли победить красно-черных.
Лига чемпионов. Группа F
07 нояб, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
2:1
ПСЖ

Квартет «Боруссии», «Ньюкасла», «Милана» и «ПСЖ» продолжает оправдывать статус «группы смерти». Когда миновали три тура первого этапа Лиги чемпионов, все уже успели проиграть. Ни в одной из других четверок до старта второго круга такого не происходило — только тут. Истинная перестрелка.

Даже в массовой драке есть те, кому хуже и лучше остальных: кто-то отделался лишь парой синяков, а кто-то — сломал ребро. Так и тут: «Пари Сен-Жермен» после победы над «Миланом» в предыдущем туре возглавил группу F и отправил итальянскую команду на дно таблицы. Но красно-черные еще ничего не потеряли, и после домашней встречи с «ПСЖ» вполне могли подтянуться к лидерам и максимально уплотнить очередь в плей-офф в самой непредсказуемой группе.

Килиан Мбаппе, Эрлин Холанн и&nbsp;Марко Ройс. Гол Жиру принес «Милану» победу над «ПСЖ», «Ман Сити» вышел в плей-офф. Онлайн-трансляция игр дня Лиги чемпионов

«Долларумма»

Эта игра оказалась переполнена интригами. Еще до матча в Париже все успели обсудить дуэль братьев Эрнандес, которые и сейчас заняли места на левых флангах обороны, а также свидание Доннаруммы с бывшим клубом. В эти дни тема голкипера сборной Италии муссировалась еще активнее, ведь он возвращался на «Сан-Сиро». А там его теперь не просто не любят — ненавидят.

Еще в 2017 году бескомпромиссные фанаты «Милана» устроили голкиперу жесткую обструкцию, когда он вместе с агентом Мино Райолой выбивал жирный контракт. Тогда 18-летнего парня закидали поддельными банкнотами, а на трибунах появился баннер с обидным прозвищем «Долларумма». Позже, правда, история замялась, и Джиджи остался в команде, но после трансфера в «ПСЖ» ярость фанатов вспыхнула вновь.

Во вторник воспитанник «Милана» стал объектом нового акта агрессии болельщиков красно-черных. Они хорошо подготовились: опять напечатали сотни фальшивых купюр, в центре которых оказалось лицо Джиджи с подписью «Долларумма». Как только итальянец занял место в воротах прямо под трибуной активных фанатов соперника, в него тут же полетели десятки банкнот.

Купюра для Джанлуиджи Доннаруммы от&nbsp;фанатов &laquo;Милана&raquo;.

Резвый старт

Впрочем, Доннарумма — не единственный футболист «ПСЖ», к которому болельщики «Милана» испытывают неприязнь. К Шкриньяру они относятся тоже так себе, ведь ранее защитник парижан шесть лет выступал за «Интер» и доставил соседям немало хлопот. Сейчас россонери тоже пострадали от него: именно словак на 9-й минуте открыл счет после углового.

Забавно, что гол сделали центральные защитники — Маркиньос скинул мяч, а Шкриньяр забил. Но на старте необычайно активна была и атака «ПСЖ»: Мбаппе, Коло Муани и Дембеле вполне могли отличиться и в позиционном нападении. «Милан» тоже не отставал: плотные удары наносили Лофтус-Чик и Муса. А на 12-й минуте хозяева добились своего: разящая контратака привела к изящному голу Леау через себя. Доннарумма сделал все, чтобы ликвидировать угрозу, но капитулировал — на радость висящей над ним трибуне.

Гол Оливье

Оппоненты позволяли друг другу слишком много. Форварды обеих команд постоянно били прямо из центральной зоны перед штрафной или внутри нее, причем часто попадали в створ. Хотя к концу первого тайма запал «ПСЖ» и «Милана» немного иссяк: если бы Дембеле не попал в перекладину, то наблюдать за игрой стало бы скучно. Даже нарушений было мало — «Милан» в первой половине встречи вообще умудрился обойтись без них.

Впрочем, главное в футболе — не фолы, а голы. И в них красно-черные во втором тайме преуспели: Жиру в фирменном стиле замкнул головой передачу Тео. Правда, за пару секунд до этого в штрафной «ПСЖ» упали сначала Леау, а затем и Хакими, но испанский арбитр на все это справедливо не отреагировал.

Победа — за красно-черными

По счету тренер Стефано Пиоли умеет играть едва ли не лучше всех — это умение помогло «Милану» выиграть чемпионат полтора года назад и дойти до полуфинала Лиги чемпионов минувшей весной. Хозяева отказались от высокого прессинга, сузили и опустили линию обороны, а «ПСЖ» принялся методично подбирать ключи.

У парижан хватало мастерства, времени и сил, чтобы забить хотя бы мяч, однако «Милан» делал свое дело исправно. Россонери едва ли не ближе соперников подобрались к голу: например, на 63-й минуте Эрнандес плотно выстрелил со штрафного, а уже ближе к концу матча хороший удар удался Окафору.

Семь добавленных ко второму тайму минут ничего не изменили — и в итоге все в группе F запуталось до предела.

И

В

Н

П

М

О

1. Боруссия Д

4

2

1

1

3-2

7

2. ПСЖ

4

2

0

2

7-6

6

3. Милан

4

1

2

1

2-4

5

4. Ньюкасл

4

1

1

2

4-4

4

28 ноября. «ПСЖ» — «Ньюкасл», «Милан» — «Боруссия» Д.

Оливье Жиру
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Милан
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Рафаэл Леао
1
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