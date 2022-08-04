Шейдаев создал проблемы Черчесову в Лиге чемпионов, у Хайкина и «Црвены» — победы по 5:0

Обзор главных событий матчей 3-го раунда квалификации ЛЧ.

Без фаворитов

В преддверии матча в Баку Станислав Черчесов заметил, что ни одна команда в противостоянии «Ференцвароша» и «Карабаха» не может считать себя фаворитом. И это была не дежурная попытка проявить уважение к сопернику — чемпионы Азербайджана это заслужили.

Они уже гарантировали себе участие как минимум в основном раунде Лиги конференций, и давно работающий с командой Гурбан Гурбанов продлил удивительную серию, девятый сезон подряд обеспечив участие в групповом раунде еврокубков. В нынешнем же сезоне «Карабах» вышел победителем в двух противостояниях, где он не считался фаворитом. Однако польский «Лех», даже забив первым, был уничтожен со счетом 5:1, а в гостях у чемпиона Швейцарии «Цюриха» азербайджанцы забили решающий гол в овертайме.

То есть с характером у «Карабаха» все в порядке. И когда венграм удалась атака вторым темпом при подаче углового, а Боли добил в сетку отскочивший от перекладины мяч, это ничего не значило. Стоило же Дибусу отразить перед собой удар со штрафного, и успевший на отскок Квабена зажег на табло вторую единицу. Но не только это могло расстроить Черчесова по итогам первого тайма.

Во-первых, голкипер хозяев не дал забить выходившему один на один Траоре. Во-вторых, «Ференцварош» избежал гола в добавленное арбитром время лишь из-за небольшого офсайда у автора последнего паса Вешовича. В целом же можно сказать, что ничья для венгров не самый плохой результат. На последних минутах победу «Карабаху» едва не принес эффектный сольный проход бывшего форварда «Зенита» Рамиля Шейдаева, однако Мустафазаде не сумел переправить мяч в сетку из площади ворот.

Норвежцы разбушевались

Выбив из турнира игравший год назад в групповом турнире Лиги чемпионов «Мальме», «Жальгирис» уже вошел в историю как первая команда из Литвы, которая сыграет в основном раунде еврокубков. Однако на наливающийся силой «Буде-Глимт» прибалтов не хватило. Не помогло даже то, что буквально накануне чемпионы Норвегии продали одного из своих лидеров — Бонифасе — в бельгийский «Юнион».

В предыдущих отборочных раундах нигериец забил пять мячей, однако без него атака «Буде» не стала слабее. Вернувшийся в апреле из короткой командировки в Саудовскую Аравию опытный Пеллегрино с отрывом лидирует в топе лучших снайперов норвежского чемпионата (13 мячей). Да и в еврокубках у него все в порядке. В прошлом сезоне Пеллегрино забивал «Роме», АЗ и «Селтику». «Жальгирис» тоже не смог справиться с ветераном, на счету которого гол и результативная передача.

Итоговые 5:0 выглядят как приговор для команды из Каунаса, которая год назад сопротивлялась норвежцам в отборе в Лигу конференций гораздо серьезнее (1:3, 2:2). А российский голкипер Никита Хайкин после второго подряд еврокубкового «сухаря» еще на шаг приблизился к групповому турниру. Последние два матче «Буде» в ЛЧ завершились с суммарным счетом 13:0!

Бывший туляк забивает в Белграде

На фоне «Фенербахче», который киевляне прошли в прошлом раунде, «Штурм» смотрелся не таким грозным соперником для команды Мирчи Луческу. На самом же деле, все было не так просто. Это туркам нужно было играть с позиции силы, тогда как австрийцы выстроили игру прагматично, и смотрелось это эффективно.

Пока «Динамо» владело мячом и территорией, «Штурм» создавал моменты. Но если датчанин Хейлунд губил свои шансы, направляя мяч точно в Бущана, или промахивался с линии площади ворот, то киевляне довели до ума первую же атаку. Причем забил один из героев противостояния с «Фенербахче» Караваев, который изначально значился среди запасных, однако экстренно заменил Цыганкова, который травмировался на разминке.

Ответить на это вице-чемпионам Австрии оказалось нечем, но все же итоговый результат сохраняет интригу. Еще в двух парах найти ее невозможно, и особо стоит отметить игру «Маккаби». Команда из Хайфы здорово пошумела в прошлом раунде, уничтожив в Пирее «Олимпиакос» (4:0). Теперь под горячую руку израильтян вслед за греками попали киприоты, дважды пропустившие в меньшинстве.

А для «Црвены Звезды» результат обеспечили африканцы. Прежде всего, пришедший из «Нанта» Букари, на счету которого хет-трик и результативная передача. Три балла (1+2) заработал бывший нападающий тульского «Арсенала» Кингс Кангва. После двух мячей в четырех матчах сербского чемпионата замбиец впервые отличился в еврокубках, в не совсем типичном для себя стиле поразив цель головой.

При этом нельзя сказать, что «Пюник» выглядел безнадежно. Напротив, армяне показали себя играющей командой и были близки к тому, чтобы размочить счет. Вместо этого бывший голкипер «Мордовии», «Уфы» и «Анжи» Юрченко пропустил досадный мяч в ближний угол, после чего гости уже прекратили сопротивление. А концовку для сербов испортило глупое удаление экс-защитника «Зенита» и «Крыльев Советов» Родича, который перед финальным свистком ухитрился получить за минуту с небольшим две желтых карточки.

Ответные матчи пройдут 9 августа.

Результаты и календарь матчей Лиги чемпионов