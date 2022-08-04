«Надеюсь, он вернет игроков с небес на землю». Что думают в Венгрии о Черчесове

Ничью «Ференцвароша» с «Карабахом» восприняли неоднозначно.

В среду «Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова встречался с «Карабахом» в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Игра завершилась вничью (1:1), что вызвало неоднозначную реакцию в Венгрии.

Подопечные Черчесова открыли счет, но практически сразу пропустили ответный мяч. «Карабах» при этом создал больше голевых моментов и был чуть ближе к победе.

«Тот факт, что мы играли сегодня на выезде, повлиял на настрой игроков и результат. Мы играли при трибунах, заполненных фанатами соперника. Также сказалась жара — неслучайно были перерывы на то, чтобы игроки могли попить воды. Было тяжело, но я не просил своих игроков отбиваться и сохранять ничью», — сказал после игры Черчесов.

Тем не менее голкипер «Ференцвароша» Денеш Дибус заявил: «После перерыва мы были нацелены на то, чтобы удержать этот результат».

По мнению российского специалиста, у обеих команд примерно равные шансы на успех. «Нам придется начинать с нуля», — добавил он.

«Это был интересный, напряженный матч. Мы играли против хорошей команды, которая любит владеть мячом. Все решится в Будапеште через неделю», — сказал главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов.

Азербайджанские журналисты заметили интересный факт: перед началом матча Черчесов поприветствовал Филипа Озобича. Хорватский футболист с 2018 года выступает за «Карабах» и даже получил азербайджанское гражданство. Черчесов и Озобич пересекались в «Спартаке», когда первый руководил командой, а второй выступал за молодежку красно-белых.

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов (слева). ФК «Ференцварош»

«Черчесов спокоен» — с таким заголовком вышла статья на венгерской версии сайта Goal.com. По мнению редакции, «Ференцварош» столкнулся с рядом проблем, среди которых были и травмы нескольких важных игроков. Тем не менее в Goal.com уверены: команда имеет хорошие шансы на выход в следующий раунд.

Фанаты «Ференцвароша» остались не слишком довольны результатом, но верят в успех своей команды. «Пока наш самый главный соперник — мы сами. После забитого мяча нужно было играть более уверенно. Повезло, что «Ференцварош» пропустил лишь один гол до перерыва», — считает один из болельщиков.

«Надеюсь, Черчесов вернет игроков с небес на землю», — написал другой фанат в Twitter.