Зинедин Зидан: "Мне нравится видеть маленькие клубы в Лиге чемпионов"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан высказался по поводу реформирования Лиги чемпионов. По его словам, этот турнир нужно сохранить доступным для небольших команд.

– Я не знаю, что ждет Лигу чемпионов, – цитирует AFP Зидана. – Много об этом сказано. Безусловно, маленьким клубам тяжело играть в Лиге чемпионов. Но мне нравится, что они в ней участвуют. Те, кто не могут регулярно играть в Лиге чемпионов, переживают особые моменты, оказываясь там. Это великолепно. Все хотят прогрессировать. Но нужен баланс. Но я не знаю, в чем суть реформы. Посмотрим.