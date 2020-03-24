Жоэль Матип: «Все праздновали выход в финал ЛЧ, а я сидел вместе с Месси на допинг-тесте»

Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип рассказал, как встретил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси после ответного матча полуфинала Лиги чемпионов-2018/19 против каталонцев (4:0).

— После игры мы встали вместе с фанатами около трибуны Коп и вместе спели «You'll never walk alone», — приводит 11 Freunde слова Матипа. — Это один из самых прекрасных моментов в моей карьере. Я не думал ни о чем, просто парил в облаках вместе с фанатами. После этого мне потребовалось пройти допинг-тест. Я зашел в маленькую комнату, в которой сидел очень подавленный парень: Лионель Месси. Мы были знакомы, но это знакомство не работает так, что вы будто сидите в маленьком помещении и вместе пьете кофе. Все продолжали праздновать, а я сидел в маленькой комнате с Месси.