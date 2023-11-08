Жиру прокомментировал победу над «ПСЖ»

Форвард «Милана» Оливье Жиру прокомментировал победу в матче группового турнира Лиги чемпионов против «ПСЖ» (2:1).

«Сложная была игра: нам нужно было быть уверенными в себе и добиться этой необходимой победы, чтобы улучшить свои позиции в таблице. Меня не беспокоило то, что не забиваю, ведь моменты в предыдущих играх у нас были. Нам попросту нужно было быть более меткими, и сегодня у нас это получилось. Когда мы вот так играем, это напоминает мне о прошлом сезоне — нам нужно продолжать в том же духе», — приводит слова Жиру официальный сайт УЕФА.

«Милан» одержал первую победу в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Команда с 5 очками поднялась на третье место в группе F. «ПСЖ» (6 очков) идет вторым в квартете, отставая от лидирующей «Боруссии» на 1 очко.

В следующем туре «Милан» на своем поле примет дортмундцев, а «ПСЖ» дома сыграет с «Ньюкаслом». Обе игры пройдут 28 ноября.