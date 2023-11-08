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Пиоли — о победе над «ПСЖ»: «Очень важный матч в борьбе за выход в плей-офф»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча группового турнира Лиги чемпионов против «ПСЖ» (2:1).

«Прошлый матч был одним из наших худших. Сегодня нам нужно было сыграть сердцем, чтобы добиться невероятного результата. Стоит отдать парням должное за то, как они сыграли, за то, что они были настоящей командой. Это был очень важный матч в борьбе за выход в плей-офф, и теперь у нас будет еще один шанс в игре с «Боруссией». Я бы, конечно, хотел, чтобы «Милан» всегда так играл. Мы сделали важный шаг вперед, и теперь следующий матч становится крайне важным, если не решающим», — приводит слова Пиоли официальный сайт УЕФА.

«Милан» одержал первую победу в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Команда с 5 очками поднялась на третье место в группе F. «ПСЖ» (6 очков) идет вторым в квартете, отставая от лидирующей «Боруссии» на 1 очко.

В следующем туре «Милан» на своем поле примет дортмундцев, а «ПСЖ» дома сыграет с «Ньюкаслом». Обе игры пройдут 28 ноября.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Милан
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Стефано Пиоли
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