«Зенит» — «Челси»: где смотреть и во сколько начало матча
18:45
В среду, 8 декабря, «Зенит» проведет заключительный матч на групповом турнире Лиги чемпионов. Соперник — «Челси», начало встречи в 20.45 по московскому времени.
В первой встрече лондонцы обыграли питерцев со счетом 1:0, единственный мяч во втором тайме забил Ромелу Лукаку.
В турнирной таблице группы Н за первое место ведут борьбу «Челси» и «Ювентус», у них по 12 очков.
08.12.2021 | Зенит — Челси
Турнирная таблица группы Н:
1. «Челси» — 12 очков
2. «Ювентус» — 12
3. «Зенит» — 4
4. «Мальме» — 1
Следить за матчем «Зенит» — «Челси» можно в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.
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