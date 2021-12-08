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«Зенит» — «Челси»: где смотреть и во сколько начало матча

18:45
«Зенит» в гостях сыграет против «Челси» в матче группового раунда Лиги чемпионов. Фото AFP
«Зенит» в гостях сыграет против «Челси» в матче группового раунда Лиги чемпионов. Фото AFP
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В среду, 8 декабря, «Зенит» проведет заключительный матч на групповом турнире Лиги чемпионов. Соперник — «Челси», начало встречи в 20.45 по московскому времени.

В первой встрече лондонцы обыграли питерцев со счетом 1:0, единственный мяч во втором тайме забил Ромелу Лукаку.

В турнирной таблице группы Н за первое место ведут борьбу «Челси» и «Ювентус», у них по 12 очков.

08.12.2021 | Зенит — Челси

Турнирная таблица группы Н:
1. «Челси» — 12 очков
2. «Ювентус» — 12
3. «Зенит» — 4
4. «Мальме» — 1

Следить за матчем «Зенит» — «Челси» можно в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.

Лига чемпионов. Группа H
08 дек, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Челси

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Сергей Ревенко все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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