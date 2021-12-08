В среду, 8 декабря, «Зенит» проведет заключительный матч на групповом турнире Лиги чемпионов. Соперник — «Челси», начало встречи в 20.45 по московскому времени.

В первой встрече лондонцы обыграли питерцев со счетом 1:0, единственный мяч во втором тайме забил Ромелу Лукаку.

В турнирной таблице группы Н за первое место ведут борьбу «Челси» и «Ювентус», у них по 12 очков.

08.12.2021 | Зенит — Челси

Турнирная таблица группы Н:

1. «Челси» — 12 очков

2. «Ювентус» — 12

3. «Зенит» — 4

4. «Мальме» — 1

Следить за матчем «Зенит» — «Челси» можно в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.