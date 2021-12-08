Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш поделился мнением о возможном выходе команды в плей-офф Лиги чемпионов.

«Конечно, верю, что «Бавария» обыграет «Барселону». «Барса» — отличная команда, но «Бавария» лучше. Играя в Мюнхене, думаю, команда захочет победить и выставит лучших игроков.

Но давайте не забывать, что мы должны обыграть «Динамо». Если получится выбить «Барсу» из Лиги чемпионов, это станет важной вехой в моей тренерской карьере. Они не вылетали в групповом этапе 18 лет подряд. Выбить их из турнира — наша цель", — приводит слова Жезуша Twitter-аккаунт Bayern & Germany.

Сегодня, 8 декабря, в 23.00 по московскому времени пройдут заключительные матчи группы E. «Бавария» сыграет с «Барселоной», а «Бенфика» с киевским «Динамо».

На данный момент второе место в группе занимает испанский клуб с семью очками, а португальская команда находится на третьей позиции (5 очков).