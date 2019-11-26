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Защитник «Шахтера» уверен, что каждый игрок команды мог бы играть в «Манчестер Сити»

04:43
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Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко ответил на вопрос о разнице между футболистами донецкой команды и «Манчестер Сити». Команды встретятся в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

— Любой футболист «Шахтера», имея достаточно мотивации, может играть в такой команде, — цитирует Football.ua Матвиенко. —  Наш чемпионат недостаточно силен. Но я уверен, что каждый наш футболист мог бы играть в «Манчестер Сити». Нужно еще сильно захотеть.

Матч «Манчестер Сити» — «Шахтер» состоится сегодня, 26 ноября, и начнется в 23.00 по московскому времени.

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