«Интер» благодаря победе над «Зальцбургом» вышел в плей-офф Лиги чемпионов

«Интер» на выезде обыграл «Зальцбург» в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 1:0.

Единственный гол с пенальти на 86-й минуте встречи забил форвард итальянской команды Лаутаро Мартинес.

«Интер» набрал 10 очков за 4 игры и досрочно вышел в плей-офф турнира со второго места. Также после этой встречи стало известно, что в группе D место в плей-офф себе обеспечил «Реал Сосьедад», у которого 10 баллов и 1-я позиция.

«Зальцбург» набрал только 3 очка и идет на третьей строчке в турнирной таблице группы.