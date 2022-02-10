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Сегодня, 11:17

Закон об организации финала Лиги чемпионов в Петербурге примут до середины апреля

Иван Торопцев
Корреспондент

Руководитель организационного комитета финала Лиги чемпионов Алексей Сорокин сообщил, что закон об организации финала турнира в Санкт-Петербурге будет принят до середины апреля.

«Если начать с федеральной истории, все изменения в закон, касающийся организации финала Лиги чемпионов, находятся в Госдуме. 16 февраля состоится первое чтение. Ожидаем принятие закона в конце марта — начале апреля.

Все обязательства по безопасности, транспорту и другим аспектам федеральными властями и администрацией Санкт-Петербурга будут выполнены в полном объеме. Это еще раз подтвердили наши коллеги», — приводит ТАСС слова Сорокина.

Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов-2021/22, матч состоится 28 мая на «Газпром Арене». Изначально город должен был провести финал турнира в сезоне-2020/21, но из-за пандемии коронавируса даты ранее запланированных финалов были сдвинуты на год вперед.

Источник: https://tass.ru/sport/13666093
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Алексей Сорокин (руководитель)
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