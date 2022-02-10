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Сегодня, 11:37

В УЕФА довольны ходом подготовки газона «Газпром Арены» к финалу Лиги чемпионов

Иван Торопцев
Корреспондент

Генеральный директор организационного комитета финала Лиги чемпионов Алексей Сорокин сообщил, что в УЕФА довольны ходом подготовки газона на стадионе в Санкт-Петербурге.

В феврале в Санкт-Петербурге проходит инспекционный визит представителей УЕФА, посвященный подготовке города и стадиона к финалу Лиги чемпионов-2021/22.

«Мы обсуждали газон. Получили заверения и технические объяснения тому, как он будет приведен в порядок. Эта работа уже ведется. У нас нет никаких сомнений в том, что газон будет в надлежащем виде. Наши коллеги из УЕФА полностью удовлетворены ходом подготовки газона», — приводит ТАСС слова Сорокина.

Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов-2021/22, матч состоится 28 мая на «Газпром Арене». Изначально город должен был провести финал турнира в сезоне-2020/21, но из-за пандемии коронавируса даты ранее запланированных финалов были сдвинуты на год вперед.

Источник: https://tass.ru/sport/13666227
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