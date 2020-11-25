Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отличился в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Ференцвароша». Португалец забивает голы уже 15 сезонов подряд. Впервые он отличился в сезоне-2006/07 за «Манчестер Юнайтед». Всего за «МЮ» Роналду забил 15 голов, за «Реал» — 105, за «Ювентус» — 12.

Всего на счету Роналду 132 мяча в Лиге чемпионов, по этому показателю он занимает уверенное первое место, опережая Лионеля Месси из «Барселоны» (118).