«Ювентус» — «Ференцварош»: Роналду забивает в 15-м сезоне Лиги чемпионов подряд
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отличился в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Ференцвароша». Португалец забивает голы уже 15 сезонов подряд. Впервые он отличился в сезоне-2006/07 за «Манчестер Юнайтед». Всего за «МЮ» Роналду забил 15 голов, за «Реал» — 105, за «Ювентус» — 12.
Всего на счету Роналду 132 мяча в Лиге чемпионов, по этому показателю он занимает уверенное первое место, опережая Лионеля Месси из «Барселоны» (118).
Когда Роналду стреляет с левой — шансов у вратарей почти нет ?— Матч ТВ (@MatchTV) November 24, 2020
Фантастический гол Криша ? pic.twitter.com/QrzhNoBeDb
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