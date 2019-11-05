Полузащитник «Боруссии» Юлиан Брандт перед матчем 4-го тура Лиги чемпионов против «Интера» отметил, что цель команды — победа.

— У нас одна цель на матч — победа, — цитирует пресс-служба УЕФА Брандта. — Мы с Ройсом можем сыграть на многих позициях. Я очень рад, когда мы вместе выходим на поле. Дома мы побеждали многих сильных соперников, так что мы уверены в своих силах.

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь и расписание игр группового турнира, обзоры матчей