Юлиан Брандт: «У нас одна цель на матч с «Интером» — победа»
01:52
Полузащитник «Боруссии» Юлиан Брандт перед матчем 4-го тура Лиги чемпионов против «Интера» отметил, что цель команды — победа.
— У нас одна цель на матч — победа, — цитирует пресс-служба УЕФА Брандта. — Мы с Ройсом можем сыграть на многих позициях. Я очень рад, когда мы вместе выходим на поле. Дома мы побеждали многих сильных соперников, так что мы уверены в своих силах.
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027083/
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур
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