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12 октября, 09:09

Йовичевич: «Если бы три месяца назад нам сказали, что мы можем сыграть вничью с «Реалом», мы бы не поверили»

Алина Савинова
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Главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич поделился впечатлениями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:1).

«Мы провели отличный матч против лучшей команды мира. Мы были очень близки к победе над «Реалом», но это спорт, и мы должны это принять. Конечно, немного обидно, но это нормально. Если бы три месяца назад нам сказали, что мы можем сыграть вничью с «Реалом», мы бы не поверили, но так оно и было. И это то, чем мы должны гордиться. Я наслаждался каждой секундой матча, за исключением концовки», — приводит Marca слова Йовичевича.

Также он сообщил о сказанных ему словах тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

«Он сказал мне в конце, что мы заслужили победу. Он один из лучших примеров для меня. Анчелотти сказал мне, что ему очень понравилась моя команда и что у нас есть много вариантов пройти квалификацию», — добавил тренер.

На данный момент «Шахтер» занимает 3-е место в группе F (5 очков), «Реал» лидирует с 10-ю очками.

Источник: https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2022/10/12/6345d69922601df9248b4583.html
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