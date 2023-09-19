«Янг Бойз» сыграет с «РБ Лейпцигом» в групповом турнире Лиги чемпионов 19 сентября

«Янг Бойз» дома сыграет с «РБ Лейпциг» в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 19 сентября, во вторник. Матч пройдет на стадионе «Ванкдорф» в Берне (Швейцария). Стартовый свисток прозвучит в 19.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей Лиги чемпионов в перекличке. Ключевые события игры «Янг Бойз» — «РБ Лейпциг» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Матч в прямом эфире покажет телеканал «Матч Футбол 1». Также за игрой «Янг Бойз» — «РБ Лейпциг» можно следить на сервисах Иви и Кинопоиск по платной подписке.

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