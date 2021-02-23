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Облак поддержал голкипера «Челси» Кепу перед матчем ЛЧ

12:17
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Голкипер «Атлетико» Ян Облак перед матчем Лиги чемпионов с «Челси» рассказал, что думает о вратаре «синих» Кепе Аррисабалаге.

«Кепа — отличный вратарь, когда он играл в Испании, он мне очень нравился. Когда перешел в «Челси» тоже был мне симпатичен. Возможно, у него были некоторые проблемы. Люди часто говорят о цене, которую за него заплатил «Челси», но не думаю, что это влияет на него. Он верит в себя и знает, на что способен. Он докажет всем, что его недооценили», — цитирует Облака The Times.

Сегодня, 23 февраля, состоится первый матч «Атлетико» с «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра пройдет в Бухаресте. Начало — в 23.00 по московскому времени. Ответный матч состоится 17 марта.

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