Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии». Встреча пройдет 23 февраля и начнется в 23:00 мск.

«Этот матч — кульминация пятилетней работы с этим замечательным коллективом. Мы постараемся показать свой лучший футбол и получить от этого удовольствие. «Бавария» выиграла Лигу чемпионов, а затем и клубный чемпионат мира. Предпочитаю сосредоточиться на своей команде, а не на слабых сторонах соперника, даже если они и есть. По ходу нашего путешествия мы провели немало финалов, так что знаем, как готовиться к такого рода матчам», — приводит слова Индзаги официальный сайт УЕФА.