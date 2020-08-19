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«Я все понимаю и сильно не праздную». Милевский — о проходе брестского «Динамо» в следующий раунд квалификации ЛЧ

09:37
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Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский на своей странице в Instagram прокомментировал победу клуба в матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Астаны» (6:3).

«С победой, Брест! С такой первой и такой необычной. Я все понимаю и сильно не праздную, мир Беларуси», — подписал украинский форвард свой пост.

В матче против «Астаны» на счету 35-летнего форварда две результативные передачи.

Во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов брестское «Динамо» сыграет с победителем пары «Конна Квей» (Уэльс) — «Сараево» (Босния и Герцоговина).

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