Виктор Васин: "Мы уже привыкли к такому плотному графику"

Защитник ЦСКА Виктор Васин на пресс-конференции перед первым матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов с "Янг Бойз" отметил, что плотный график не должен помешать команде, передает из Берна корреспондент "СЭ" Виталий АЙРАПЕТОВ.

– Два фактора – искусственное поле и то, что вы играли в субботу дерби, а "Янг Бойз" проводил кубковый матч со слабой командой и сэкономил силы – могут создать трудности армейцам?

– Не думаю. Мы в чемпионате России несколько игр в сезоне проводим на искусственных полях. 12-го числа и ЦСКА, и "Янг Бойз" сыграли свои матчи. Мы уже привыкли к такому плотному графику.

– Для вас есть разница играть в центре тройки центральных защитников или на краях?

– Разница принципиальная. Но в целом я играл много раз и там, и там.

Напомним, матч "Янг Бойз" - ЦСКА состоится завтра и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи. Ответная игра пройдет в Москве 23 августа.