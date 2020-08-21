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Верратти сможет сыграть в финале Лиги чемпионов

09:15
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Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти сообщил, что восстановился от травмы икроножной мышцы, из-за которой пропустил последние матчи французской команды в Лиге чемпионов.

— Решать будет тренер, но я готов выйти на поле вместе с командой в это воскресенье, — цитирует RTL Верратти. — Это невероятно, это будут самые важные 90 минут в истории нашего клуба.

Финал Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария» состоится в воскресенье, 23 августа, начало — в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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