Верратти сможет сыграть в финале Лиги чемпионов

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти сообщил, что восстановился от травмы икроножной мышцы, из-за которой пропустил последние матчи французской команды в Лиге чемпионов.

— Решать будет тренер, но я готов выйти на поле вместе с командой в это воскресенье, — цитирует RTL Верратти. — Это невероятно, это будут самые важные 90 минут в истории нашего клуба.

Финал Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария» состоится в воскресенье, 23 августа, начало — в 22.00 по московскому времени.