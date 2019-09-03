Ван Дейк стал лучшим спринтером Лиги чемпионов-2018/19

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк показал самую высокую скорость в Лиге чемпионов-2018/19, сообщает BT Sport.

Случилось это на 92-й минуте первого полуфинального матча с «Барселоной» (0:3), когда голландский игрок возвращался после углового на свою половину поля. В тот момент ван Дейк ускорился до 34,5 км/ч.

Ван Дейк был признан лучшим игроком и лучшим защитником прошлой Лиги чемпионов по версии УЕФА. Также 28-летний голландец вошел в тройку номинантов на «Золотой мяч»-2019.