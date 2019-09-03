Ван Дейк стал лучшим спринтером Лиги чемпионов-2018/19
Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк показал самую высокую скорость в Лиге чемпионов-2018/19, сообщает BT Sport.
Случилось это на 92-й минуте первого полуфинального матча с «Барселоной» (0:3), когда голландский игрок возвращался после углового на свою половину поля. В тот момент ван Дейк ускорился до 34,5 км/ч.
Ван Дейк был признан лучшим игроком и лучшим защитником прошлой Лиги чемпионов по версии УЕФА. Также 28-летний голландец вошел в тройку номинантов на «Золотой мяч»-2019.
??Virgil Van Dijk was clocked as the fastest player in the Champions League last season, with a top speed of 34.5 km/h. It happened during his sprint back from a corner against Bar?a in the 91st minute. Incredible. pic.twitter.com/5nDruNyiR1– Football Central (@CentralFootie) June 15, 2019