Эмери рассказал, за счет чего «Вильярреал» прошел «Баварию» в 1/4 финала Лиги чемпионов

Главный тренер «Вильяреала» Унаи Эмери прокомментировал ничью с «Баварией» (1:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Чтобы добиться чего-то важного, нужно обыгрывать фаворитов. Победа над «Ювентусом» [в 1/8 финала] зарядила нас уверенностью. В полуфинале постараемся создавать условия, чтобы у нас были шансы. «Ливерпуль» классная команда, как и «Бенфика». Нас ждет увлекательное противостояние.

Я очень доволен — мы достигаем важных целей. Это был большой матч, но уже первая игра показала, как мы сегодня будем сражаться. Мы просто идеально сыграли в обороне», — цитирует пресс-служба УЕФА Эмери.

В первом матче «Вильярреал» выиграл со счетом 1:0, а в ответном была зафиксирована ничья (1:1), поэтому испанская команда прошла в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет против победителя противостояния «Бенфика» — «Ливерпуль» (первый матч — 1:3).