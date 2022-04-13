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Сегодня, 02:11

Эмери рассказал, за счет чего «Вильярреал» прошел «Баварию» в 1/4 финала Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
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Унаи Эмери.
Фото Reuters

Главный тренер «Вильяреала» Унаи Эмери прокомментировал ничью с «Баварией» (1:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Чтобы добиться чего-то важного, нужно обыгрывать фаворитов. Победа над «Ювентусом» [в 1/8 финала] зарядила нас уверенностью. В полуфинале постараемся создавать условия, чтобы у нас были шансы. «Ливерпуль» классная команда, как и «Бенфика». Нас ждет увлекательное противостояние.

Я очень доволен — мы достигаем важных целей. Это был большой матч, но уже первая игра показала, как мы сегодня будем сражаться. Мы просто идеально сыграли в обороне», — цитирует пресс-служба УЕФА Эмери.

В первом матче «Вильярреал» выиграл со счетом 1:0, а в ответном была зафиксирована ничья (1:1), поэтому испанская команда прошла в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет против победителя противостояния «Бенфика» — «Ливерпуль» (первый матч — 1:3).

Лига чемпионов. 1/4 финала
12 апр, 22:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
1:1
Вильярреал
Голы
Левандовски, 52 (1:0), Чуквуэзе, 88 (1:1)
Бавария
Нойер Упамекано Павар Эрнандез (Дэйвис, 87) Киммих Горецка Мусиала (Гнабри, 82) Левандовски Сане Коман Мюллер (Шупо-Мотинг, 90)
Вильярреал
Рульи Альбиоль Пау Торрес Фойт Эступиньян Парехо (Орье, 90+3) Капуэ Ло Сельсо Коклен (Чуквуэзе, 84) Морено Груневелд (Педраса, 85)
Предупреждения
Левандовски 33’  -  Фойт 59’, Ло Сельсо 90+1’
Судьи
Винчич (Словения)
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2034657--bayern-vs-villarreal/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
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Унаи Эмери
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