Вадим Евсеев поделился эмоциями от матча «Интера» с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов

Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев поделился мнением о матчах «Ливерпуля» и «Интера» в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА (2:0, 0:1).

«Лигу чемпионов не пропускаю. Вчера смотрел «Ливерпуль» — «Интер», было интересно увидеть, как игроки обеих команд реализуют тренерские задачи. Разные тактические схемы. 4-3-3 у «Ливерпуля», «Интер» со времен Конте играет 3-5-2. Кстати, это была одна из причин, по которой позвали Индзаги — его «Лацио» играл так же. Снова убедились, что судьбу матча определяют игроки. Требования тренера — немаловажный фактор, но если только футболист готов к ним», — написал Евсеев.

Специалист также рассказал, что «Интер» в ответном матче играл ничуть не хуже «Ливерпуля». Евсеев также отметил игру капитана «Интера» Самира Хандановича.