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Сегодня, 12:13

Робер Пирес поделился ожиданиями от ответного матча «ПСЖ» с «Реалом»

Виктория Кравченко

Бывший полузащитник «Арсенала» Робер Пирес рассказал об ожиданиях от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» — «ПСЖ».

Первая встреча команд завершилась победой парижан со счетом 1:0.

«Опыт имеет большое значение. Он должен быть у команды. Подопечные Анчелотти смогут вернуться в борьбу. Особенно на «Сантьяго Бернабеу», который будет полон болельщиков. Они помогут игрокам. «Реал» — фаворит в этой встрече.

«ПСЖ» будет использовать все свои возможности. У Мбаппе сейчас отличная форма, и Месси в порядке, а Неймару нужно набрать темп», — цитирует Пиреса Marca.

Матч «ПСЖ» с «Реалом» состоится 9 марта в Мадриде. Начало — в 23.00 (мск).

 

Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
Робер Пирес
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