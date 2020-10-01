Нападающий «Краснодара» Маркус Берг поделился впечатлениями от выхода команды в групповой этап Лиги чемпионов. В раунде плей-офф квалификации «быки» победили ПАОК, выиграв в обеих встречах со счетом 2:1.

— В таких играх все сводится к выживанию, — приводит пресс-служба «Краснодара» слова Берга. — Тут не думаешь о том, где у тебя что болит. Это схватка, которую ты не хочешь пропустить, если только у тебя нога не сломана. Если ты способен выйти на поле, то должен выйти на него и биться, чтобы достичь больших результатов. Я ждал этого на протяжении очень долгого времени, всю свою карьеру! Так что я очень рад и горжусь всей командой!

Краснодарская команда впервые в своей истории сыграет в групповой стадии Лиги чемпионов. Жеребьевка основного раунда турнира состоится сегодня, 1 октября. Начало — в 18.00 (мск).