В "Баварии" выступают против реформы Лиги чемпионов

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге считает, что Лиге чемпионов не нужны изменения. Ранее было предложено вместо восьми групп по четыре команды в главном еврокубковом турнире сделать четыре группы по восемь команд.

– Почему мы должны что-то менять? Лига чемпионов – зависть всего мира. На сегодняшний день это лучшее соревнование в мире, – цитирует Румменигге Sport Bild. – Я также не большой друг идеи расширения группового этапа. Нынешняя стадия нередко заканчивается мертвыми играми, где никому ничего не нужно.

В финале Лиги чемпионов текущего сезона "Ливерпуль" сыграет с "Тоттенхэмом".

"Тоттенхэм" – "Ливерпуль": Лига чемпионов, финал, 1 июня 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 22.00 (мск)

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр