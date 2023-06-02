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Сегодня, 14:54

УЕФА подтвердил назначение арбитра Марчиняка на финал Лиги чемпионов

Мария Гусева
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Шимон Марчиняк.
Фото Global Look Press

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на официальном сайте опубликовал заявление по поводу назначения польского судьи Шимона Марчиняка главным арбитром финального матча Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что УЕФА может отстранить Марчиняка от работы на финале ЛЧ за участие в мероприятии ультраправого движения.

«УЕФА тщательно расследовал обвинения, связанные с участием Шимона Марчиняка в мероприятии, организованном в Катовице 29 мая 2023 года. УЕФА и все футбольное сообщество серьезно относятся к этим обвинениям, поскольку мы однозначно отвергаем ценности, продвигаемые группой, связанной с этой конференцией. После проведения тщательной проверки мы получили заявление от господина Марчиняка, в котором он выражает свои глубочайшие извинения и дает разъяснения относительно его участия в этом мероприятии. УЕФА принимает его глубокие извинения и подтверждает, что Марциняк будет выполнять свои обязанности арбитра финала Лиги чемпионов УЕФА 2023 года», — говорится в заявлении.

Финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» состоится 10 июня.

42-летний Марчиняк с 2011 года является судьей ФИФА и входит в категорию элитных рефери УЕФА.

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