Польский арбитр высказался об отношении к ультраправой идеологии

Польский арбитр Шимон Марциняк прокомментировал информацию о том, что он имеет отношение к идеологии расизма, антисемитизма и нетерпимости.

«Будучи много лет международным футбольным судьей, я всегда ставлю честную игру и уважение к другому человеку на первое место и хочу передать эти высшие ценности другим. Я всегда дистанцируюсь от проявлений расизма, антисемитизма и нетерпимости, что демонстрирую на матчах, на которых сужу. Я всегда говорю: «Стоп ненависти». Буду пропагандировать, что самое главное — быть хорошим человеком», — приводит слова Марциняка РИА «Новости» со ссылкой на заявление арбитра.

Ранее сообщалось, что УЕФА может отстранить Марциняка от работы на финале Лиги чемпионов за участие в мероприятии ультраправого движения.