УЕФА назвал символическую сборную сезона в Лиге чемпионов
УЕФА опубликовал символическую сборную сезона-2020/21 в Лиге чемпионов. Состав определили технические наблюдатели.
Вратари: Тибо Куртуа («Реал»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Эдуар Менди («Челси»).
Защитники: Сесар Аспиликуэта («Челси»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Маркиньос («ПСЖ»), Антонио Рюдигер («Челси»), Бен Чилуэлл («Челси»), Давид Алаба («Бавария»).
Полузащитники: Жоржинью («Челси»), Мэйсон Маунт («Челси»), Н'Голо Канте («Челси»), Кевин де Брейне («Манчестер Сити»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Лука Модрич («Реал»), Сержиу Оливейра («Порту»), Фил Фоден («Манчестер Сити»).
Нападающие: Эрлинг Холанн («Боруссия» Дортмунд), Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»), Роберт Левандовски («Бавария»), Карим Бензема («Реал»), Неймар («Пари Сен-Жермен»), Лионель Месси («Барселона»).
«Челси» одержал победу над «Манчестер Сити» в финале турнира (1:0) и получил право сыграть в Суперкубке УЕФА. Их соперником станет испанский «Вильярреал», который выиграл Лигу Европы.
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