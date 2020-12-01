Тренер «Зальцбурга»: «Не ожидали, что соперник выберет такую расстановку»

Главный тренер «Зальцбурга» Джесси Марш прокомментировал победу над «Локомотивом» (3:1) в матче Лиги чемпионов.

— Нас обескуражила сегодняшняя игра, — сказал Марш. — Мы не ожидали, что «Локомотив» выберет на игру такую расстановку. Скорее всего это связано с травмами в команде. Исходя из этого, нам тоже пришлось перестраивать свою игру. Мы были вынуждены больше прессинговать, в этой игре было много борьбы. В конце концов, нам удалось взять игру в свои руки.

Я очень доволен игрой. «Локомотив» — сильная команда, нам пришлось приложить немало усилий, чтобы их обыграть.

(Олег Кошелев)