Трагедия на стадионе «Эйзель». Эта катастрофа заставила пересмотреть отношение к фанатам

29 мая 1985 года в Брюсселе на стадионе «Эйзель» во время финала Кубка европейских чемпионов между итальянским «Ювентусом» и английским «Ливерпулем» произошла одна из самых страшных трагедий в истории футбола.

В результате обрушения стены одной из трибун погибло 39 человек, преимущественно итальянцев, сотни человек получили ранения и травмы разной степени тяжести.

Примерно за час до начала матча группа болельщиков «Ливерпуля» перелезла через разделительные ограждения, разделявшие их с болельщиками «Ювентуса». В итоге итальянские фанаты пытались убежать с террасы стадиона, вызвав тем самым обрушения опорной стены трибуны. Многие успели укрыться, но не все, из-за чего в итоге погибли 39 человек, а многие другие оказались ранены. Несмотря на произошедшие события, матч не был остановлен во избежание дальнейших беспорядков.

В результате данной трагедии было решено отстранить все английские клубы от всех турниров под эгидой УЕФА на пять лет, «Ливерпуль» — на шесть (изначально 10), до сезона-1990/91. Также 14 фанатов «Ливерпуля» были признаны виновными в непредумышленном убийстве и осуждены на три года лишения свободы.