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Томас Тухель: «Аталанта» — зрелищная команда»

10 июля 2020, 15:15
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Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель оценил шансы французской команды на выход в полуфинал Лиги чемпионов. Парижане в четвертьфинале сыграют с итальянской «Аталантой».

— «Аталанта» — зрелищная команда. Они атакуют и забивают много голов, — цитирует тренера сайт УЕФА. — Мы должны быть готовы к этому и играть осторожно. Мы в четвертьфинале и хотим выиграть его.

Для игр 1/4 финала выделены дни с 12 по 15 августа.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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