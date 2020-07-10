Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель оценил шансы французской команды на выход в полуфинал Лиги чемпионов. Парижане в четвертьфинале сыграют с итальянской «Аталантой».

— «Аталанта» — зрелищная команда. Они атакуют и забивают много голов, — цитирует тренера сайт УЕФА. — Мы должны быть готовы к этому и играть осторожно. Мы в четвертьфинале и хотим выиграть его.

Для игр 1/4 финала выделены дни с 12 по 15 августа.