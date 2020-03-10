Полузащитник «Атлетико» Томас Партей рассказал, что будет рад сыграть в матче 1/8 Лиги чемпионов против «Ливерпуля» на арене английского клуба.

Напомним, первая встреча команд окончилась победой мадридцев (1:0). В этой игре голом отличился полузащитник Сауль Ньигес.

— Мы готовы к матчу на «Энфилде», — приводит слова хавбека Marca. — Сыграть против них на их стадионе — моя мечта. Надеюсь, этот момент навсегда останется в моей карьере. «Ливерпуль» — очень хорошая команда. Мы должны быть сосредоточены на сто процентов. Мы знаем, что будет трудно.

Коронавирус? Конечно, игроку приятнее играть с болельщиками, но если стадион закрыт и это помогает снизить риск, то для нас это не имеет значения. Нам нужно сосредоточиться на нашей работе. Решать организаторам, а не игрокам. Есть люди, которые нас оберегают.

Матч «Ливерпуль» — «Атлетико» состоится 11 марта в 23:00 (мск).