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«Ференцварош» Черчесова сыграл вничью с «Тоболом» в первом матче первого отборочного раунда ЛЧ

Иван Шитик
Корреспондент
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В рамках первого отборочного раунда Лиги чемпионов «Тобол» встречался с «Ференцварошем». Первая встреча, которая прошла в Казахстане, закончилась вничью со счетом 0:0.

В конце первого тайма матча Лиги Чемпионов «Тобол» — «Ференцварош» футболисты устроили на поле массовую потасовку.

По ее итогам по желтой карточке за неспортивное поведение получили защитник «Тобола» Багдат Каиров и нападающий «Ференцвароша» Франк Боли.

Ответная игра состоится 13 июля в Будапеште.

Напомним, что во втором раунде победитель этой пары сыграет с победителем пары «Слован» (Словакия) — «Динамо» Батуми (Грузия).

ФК Тобол
ФК Ференцварош
3
3
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