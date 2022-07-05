«Карабах» проиграл «Леху» в первом матче квалификации Лиги чемпионов
«Карабах» потерпел поражение от «Леха» (0:1) в первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2022/23.
Встреча проходила на стадионе «Мейски» в Познане.
Единственный мяч в игре забил нападающий хозяев Микаэль Исхак.
Ответный матч состоится 12 июля в Баку.
В других встречах первого квалификационного раунда «Нью Сейнтс» победил «Линдфилд» (1:0), «Балканы» сыграли вничью с «Жальгирисом» (1:1), а «Лудогорец» обыграл «Сутьеску».
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