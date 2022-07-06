«Буде-Глимт» разгромил «Клаксвик» в первом матче квалификации Лиги чемпионов

«Буде-Глимт» одержал победу над «Клаксвиком» (3:0) в первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Встреча проходила на стадионе «Аспмюра» в Буде и завершилась со счетом 3:0.

В составе хозяев хет-трик оформил нападающий Виктор Бонифасе.

Ответная игра состоится 12 июля в Клаксвике. Начало — 21.00 (мск).

В другом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов ХИК дома победил Ригас (1:0).