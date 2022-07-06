«Буде-Глимт» разгромил «Клаксвик» в первом матче квалификации Лиги чемпионов
«Буде-Глимт» одержал победу над «Клаксвиком» (3:0) в первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2022/23.
Встреча проходила на стадионе «Аспмюра» в Буде и завершилась со счетом 3:0.
В составе хозяев хет-трик оформил нападающий Виктор Бонифасе.
Ответная игра состоится 12 июля в Клаксвике. Начало — 21.00 (мск).
В другом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов ХИК дома победил Ригас (1:0).
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