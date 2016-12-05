Тимофей Калачев: "Лига чемпионов многому научила"

Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев в преддверии гостевого матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ПСВ отметил, что команда сделает все возможное для того, чтобы попасть в Лигу Европы, передает из Эйндховена спецкор "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО. По словам хавбека, игры против больших команд оставляют интересные ощущения.

– Чему научила Лига чемпионов? И появилось ли желание это повторить?

– На второй вопрос ответить легче. Почувствовав вкус такого большого турнира, хочется, конечно, повторить, тем более, что многие у нас в первый раз участвуют в таком турнире. Хотелось бы хотя бы в Лигу Европы сейчас попасть. А по первому вопросу – Лига чемпионов научила многому. Игры с такими большими командами оставляют в душе интересные ощущения. Всегда интересно играть на лучших стадионах против топ-игроков, проверять свои возможности.

– Два последних матча чемпионата показали, что "Ростов" эмоционально истощен. Это следствие игры с "Баварией" или что-то еще?

– Игра с "Баварией" была очень трудной, но мы добились победы. Мы довольны и счастливы этим. В любом случае сейчас конец первой части чемпионата, и остается не так много сил. Тем более, концовка получилась плотная по календарю, много сил ушло. Но завтра это не должно повлиять на наше состояние. Все будут готовы и сконцентрированы.

– Насколько для вас чужой стадион будет проблемой?

– Заполненный стадион – это здорово. У нас опытные игроки, многие играли в сборных на таких стадионах. Это будет интересно. Здорово, когда болельщики хорошо болеют. Конечно, это давление на нас, но пусть – это куда лучше, чем пустой стадион.