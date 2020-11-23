Легендарный биатлонист и заслуженный мастер спорта СССР Александр Тихонов в интервью «СЭ» поделился ожиданиями о предстоящих матчах российских команд в Лиге чемпионов.

— Если кто-нибудь из наших команд наберет очки, это будет второе 9 мая для всей страны, — заявил Тихонов. — Мы видим, какой сейчас футбол в нашей стране. Как можно было проиграть Сербии, размером с Московскую область, пропустив целых 5 мячей? Этому нет никаких оправданий. Если завтра продуем — не будет ничего удивительного. Наш футбол — позор всего национального спорта. Футболистам нужна критика, а никто их не критикует. (Владимир Пушкарев)

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов российские клубы не смогли выиграть во всех 12 матчах.