Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Стефан де Врей: «Нам грустно, но мы сделали все возможное»

09:48
Теги:

Защитник «Интера» Стефан де Врей отметил, что команда разочарована поражением от «Барселоны» (1:2) в матче Лиги чемпионов. Миланцы не смогли выйти в плей-офф турнира и отправились в Лигу Европы.

— Нам грустно, но мы не жалеем ни о чем, потому что сделали все возможное, — цитирует официальный сайт УЕФА де Врея. — Сейчас нет смысла оглядываться назад. Мы должны сосредоточиться на будущем и матчах, которые предстоят. Трудности должны сделать нас сильнее, но рана пока еще очень свежа.

Интер — Барселона

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир