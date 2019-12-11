Стефан де Врей: «Нам грустно, но мы сделали все возможное»

Защитник «Интера» Стефан де Врей отметил, что команда разочарована поражением от «Барселоны» (1:2) в матче Лиги чемпионов. Миланцы не смогли выйти в плей-офф турнира и отправились в Лигу Европы.

— Нам грустно, но мы не жалеем ни о чем, потому что сделали все возможное, — цитирует официальный сайт УЕФА де Врея. — Сейчас нет смысла оглядываться назад. Мы должны сосредоточиться на будущем и матчах, которые предстоят. Трудности должны сделать нас сильнее, но рана пока еще очень свежа.