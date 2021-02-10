Сорокин заявил, что нельзя относиться к финалу Лиги чемпионов как к пятому матчу Евро-2020, перенесенному на год

Председатель российского оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин рассказал о подготовке Санкт-Петербурга к проведению финала Лиги чемпионов в 2022 году.

— Мы не только думаем о матче, но уже проводим совещания с коллегами из УЕФА, ответственными за данное мероприятие, — приводит слова Сорокина RT. — Начали работу в плане взаимодействия с гостиницами, возведения временной инфраструктуры. Это особый матч со сложившимися практиками организации, который отличается как от полуфинала ЧМ, так и от четвертьфинала Евро. Нельзя относиться к финалу ЛЧ как к пятому матчу чемпионата Европы, перенесенному на год. Есть много интересных деталей.

— Вы уже придумали, как организовать встречу так, чтобы она запомнилась болельщикам на всю жизнь, как это было с московским финалом Лиги чемпионов в 2008 году?

— В самой чаше арены все более-менее предсказуемо, хотя некоторые особенности могут быть. Удивить можно разве что происходящим за пределами стадиона в городе: культурной программой, необычными мероприятиями. К слову, мы готовим обширную культурную программу и к Евро. Надеемся, границы откроют и Санкт-Петербург посетят болельщики из других стран. Наш город сам по себе замечательный и предлагает необъятные возможности для досуга, особенно летом. Все это будет использовано на 100 процентов.