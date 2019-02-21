15:13 | Футбол — Лига чемпионов

Сон Хын Мин, Бензема, Дзаньоло и Сане – претенденты на гол недели в Лиге чемпионов

Обсудить
0

Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание обладателя лучшего гола недели в Лиге чемпионов. За звание поборются нападающий Сон Хын Мин ("Тоттенхэм" – дортмундская "Боруссия" – 3:0), форвард Карим Бензема ("Аякс""Реал" – 1:2), полузащитник Николо Дзаньоло ("Рома""Порту" – 2:1) и вингер Лерой Сане ("Шальке""Манчестер Сити" – 2:3).

Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Все о Лиге чемпионов – здесь

 

Загрузка...
Материалы других СМИ