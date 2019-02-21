Сон Хын Мин, Бензема, Дзаньоло и Сане – претенденты на гол недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание обладателя лучшего гола недели в Лиге чемпионов. За звание поборются нападающий Сон Хын Мин ("Тоттенхэм" – дортмундская "Боруссия" – 3:0), форвард Карим Бензема ("Аякс" – "Реал" – 1:2), полузащитник Николо Дзаньоло ("Рома" – "Порту" – 2:1) и вингер Лерой Сане ("Шальке" – "Манчестер Сити" – 2:3).
Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
☄️ #UCL Goal of the Week! ⚽️– UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 21 февраля 2019 г.
⚪️ Heung-Min Son
⚫️ Karim Benzema
🔴 Nicolò Zaniolo
🔵 Leroy Sané
Vote now! 👇👇👇#UCL #GOTW @NissanFootball
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