Собери крутой «экспресс» на матчи «Локомотива», «Реала» и «Ювентуса»

Во вторник, 26 ноября, пройдут очередные матчи группового этапа Лиги чемпионов. В Москву к «Локомотиву» приехал «Байер», в Мадриде ожидается настоящая битва звезд «Реала» и «ПСЖ», а Криштиану Роналду вместе с «Ювентусом» примет «Атлетико». Предлагаем собрать интересный «экспресс» с помощью БК «Лига Ставок».

«Локомотив» — «Байер»: «Локо» не проиграет за 1,80.

После проваленного октября «Байер» пришел в норму, добыв важные победы над «Атлетико» и «Вольфсбургом». Железнодорожники наоборот вошли в пике, выиграв только один из семи последних матчей — у аутсайдера «Тамбова». Тем не менее, москвичи уцепятся за свой шанс на попадание в еврокубковую весну и добьются дома нужного результата.

Начало матча: 20.55 (мск)

Стадион: «РЖД Арена»

«Реал» — ПСЖ: тотал меньше 3,5 за 1,60

За последний месяц соперники провели по шесть матчей, в которых одержали по пять побед. Мадридцы потеряли очки дома с «Бетисом» (0:0), а парижане уступили на выезде «Дижону» (1:2). При этом испанцы пропустили в этих встречах только один мяч, а французы — три. Так что ждать сверхрезультативного футбола нам точно не стоит.

Начало матча: 23.00 (мск)

Стадион: «Сантьяго Бернабеу»

«Ювентус» — «Атлетико»: гости не проиграют в первом тайме за 1,45.

Безвыигрышная серия «Ювентуса» в первых таймах составляет уже девять матчей. В последний раз туринцы уходили на перерыв, ведя в счете, 1 октября в домашней встрече с «Байером». Не очень мотивированным подопечным Маурицио Сарри, скорее всего, не удастся выиграть первый тайм и у «Атлетико».

Начало матча: 23.00 (мск)

Стадион: «Сантьяго Бернабеу»

Начало матча: 23.00 (мск)

Стадион: «Альянц Стадиум»

Общий экспресс: 4,18

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